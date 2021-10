La vraie raison pour laquelle Suns refuse d’accorder une prolongation à Deandre Ayton

Deandre Ayton est entré dans l’intersaison passée en supposant que les Phoenix Suns lui offriraient une prolongation de contrat de recrue maximale.

Malheureusement, la date limite de lundi pour signer un tel accord est arrivée et s’est écoulée cette semaine, Ayton n’ayant pas réussi à obtenir l’accord de 173 millions de dollars sur 5 ans qu’il espérait obtenir.

Pour des raisons évidentes, Ayton n’est pas satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées.

La saison dernière, Ayton a récolté en moyenne 14,4 points, 10,5 rebonds et 1,6 bloc par match pour une équipe qui est arrivée à quelques matchs de remporter le championnat NBA. Il a ensuite regardé d’autres joueurs de sa classe de repêchage, à savoir Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander et Michael Porter Jr., tous obtenir des extensions beaucoup plus lucratives que celle qui lui a été proposée.

Cette semaine, Sam Amick de . a révélé la vraie raison pour laquelle Phoenix a choisi de ne pas donner à Ayton ce qu’il voulait.

« S’ils avaient donné à Ayton l’extension rookie max désignée comme ils l’ont fait à Devin Booker à l’été 2018, cette décision aurait limité leur capacité à poursuivre des stars dans d’autres équipes qui ont déjà reçu des accords de rookie max désignés », a-t-il écrit.

«Selon les règles de la convention collective de la ligue, les équipes ne peuvent pas avoir plus de deux joueurs sur des extensions maximales de recrue désignées. S’ils ont l’espoir d’ajouter encore plus de puissance d’étoile ici – et il semble clair qu’ils le font – ce facteur a du sens. »

La vidéo parle d’elle-même. https://t.co/b0V5YBd5V1 – Jeu 7 (@game7__) 20 octobre 2021

Les gens seront divisés sur la question de savoir si les Suns ont géré correctement cette situation particulière, mais il est indéniable que s’ils perdent Ayton, ils ont définitivement mal joué leur main lors du repêchage de la NBA 2018.

La semaine dernière, un rapport a révélé la vraie raison pour laquelle Phoenix a choisi de prendre Ayton sur Doncic avec la meilleure sélection globale il y a trois ans. De toute évidence, ils souhaitent pouvoir récupérer celui-ci.

Où va finalement la relation d’Ayton avec le front office des Suns ? Le temps nous le dira.

