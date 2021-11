La vraie raison pour laquelle Taylor Swift a rompu avec Jake Gyllenhaal

Taylor Swift et la raison pour laquelle elle a rompu avec Jake Gyllenhaal | Instagram

Récemment, le célèbre chanteur Taylor Swift dans sa vidéo de 10 minutes de All To Well a fait allusion à la vraie raison pour laquelle elle a mis fin à son histoire d’amour avec l’acteur Jake Gyllenhaal, donc les réseaux sociaux sont en effervescence.

Après la première de la version de 10 minutes de la chanson « All Too Well » de Taylor Swift, les fans de la chanteuse pensent que c’est pour cette raison que Jake Gyllenhaal a rompu avec elle.

Taylor Swift a été créée le vendredi 12 novembre « Trop bien : le court métrage« La version prolongée de 10 minutes de l’une de ses chansons les plus émouvantes de l’album » Red (Taylor’s Version). «

Après la sortie, les fans de la femme d’affaires étaient extrêmement intrigués, car la chanteuse a peut-être révélé la vraie raison pour laquelle son ex-cour avec l’acteur Jake Gyllenhaal a pris fin.

Comme vous le savez peut-être, la chanteuse est devenue connue pour avoir écrit des chansons sur ses anciens amours, et maintenant elle a laissé entendre que la différence d’âge était la raison pour laquelle la relation entre les célébrités n’a pas fonctionné après presque un an ensemble.

En effet, sur l’album Red, il y a plusieurs chansons que Taylor Swift a dédiées à Jake Gyllenhaal, qui a mis fin à leur histoire d’amour fin 2010.

Il convient de noter qu’à cette époque, l’acteur avait 29 ans et elle avait 20 ans lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble, ce qui a affecté la romance jusqu’au point de rupture.

D’autre part, dans la nouvelle version de la chanson « All Too Well », Taylor avoue que Jake a essayé de garder la romance secrète, ce avec quoi l’artiste n’était pas d’accord, cependant, se trouvant extrêmement amoureuse, elle a essayé de comprendre .

Ils disent que tout va bien qui finit bien /, mais je suis dans un nouvel enfer / à chaque fois que tu me trompes / Tu as dit que si nous avions été plus proches en âge peut-être que ça aurait bien tourné / Et ça m’a donné envie mourir « .

Il convient de mentionner que Taylor Swift est actuellement en train de réenregistrer ses six premiers albums, elle a donc décidé de sortir cette « version originale » de la chanson, qu’elle a écrite alors qu’elle n’avait que 21 ans lors d’une séance de répétition avant sa sortie. Tournée Speak Now Tour, après quelques mois de leur rupture.

Et laissant de côté ses anciens amours, la chanteuse est aujourd’hui plus heureuse que jamais, car Swift entretient une relation solide avec l’acteur Joe Alwyn depuis plus de quatre ans.

Les deux se sont rencontrés en 2016 lors du gala MET de cette année-là, mais après un certain temps, ils ont commencé à sortir ensemble.

En effet, des proches de Taylor Swift et de son petit-ami disent que les deux célébrités sont très amoureuses et pensent peut-être déjà au mariage.

Même la chanteuse elle-même a exprimé tous ses sentiments pour Alwyn sur son album « Lover », mais ils ont essayé de garder les détails de leur relation privés.