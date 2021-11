La vraie raison pour laquelle United ne licenciera pas Solskjaer apparaît en tant que duo d’oeil Glazers

Manchester United semble susceptible de s’en tenir à Ole Gunnar Solskjaer pour le moment au moins après qu’un rapport a détaillé les raisons exactes pour lesquelles la hache n’était pas encore tombée sur le Norvégien en difficulté.

Les Diables rouges se dirigent vers la dernière trêve internationale à un carrefour majeur. La défaite 2-0 à domicile de samedi contre Manchester City n’a peut-être pas été aussi importante que celle infligée par Liverpool, mais le fossé en classe était évident. Et après avoir signé trois stars de classe mondiale au cours de l’été, les attentes ont été considérablement augmentées à Old Trafford.

Avec une victoire sur six laissant leurs espoirs en Premier League fragiles, ils ont également été exclus de la Coupe de la Ligue. Et sans l’héroïsme de Cristiano Ronaldo, ils seraient également dans un trou en phase de groupes de la Ligue des champions.

De manière réaliste, la Ligue des champions – malgré des doutes persistants sur leur qualité – ou la FA Cup restent leurs avenues de trophées les plus probables.

Tout cela rend la lecture sombre pour Solskjaer – et c’est pire….!

Et tout cela sur fond de Ronaldo aurait interrogé Solskjaer et laissé s’inquiéter de la chute du club.

Ils déclarent que le tueur à gages portugais était « bien conscient » que « les temps avaient changé » depuis que Sir Alex Ferguson a quitté le club. Cependant, il serait « choqué de voir à quel point les normes ont glissé ».

Les frustrations de Ronaldo ont été au rendez-vous ces dernières semaines. Il a été réservé pour un coup de pied à Curtis Jones contre Liverpool. Ronaldo a également reçu un autre avertissement contre City en se jetant sur Kevin de Bruyne dans les braises mourantes du match.

Mais selon le rapport, Ronaldo n’est pas seul dans sa consternation. L’article insiste sur le fait que plusieurs membres de l’équipe de joueurs sont mécontents du favoritisme perçu de Solskjaer envers certains joueurs.

Ajoutez au mélange les experts qui remettent en question les tactiques de Solskjaer. Et vous savez que ce n’est pas bon pour vous quand un ami proche dans Roy Keane admet que le Norvégien « manque de temps ».

Dans tous les résumés, Solskjaer devrait maintenant être sans emploi et United à la recherche d’un nouveau manager.

Cependant, un rapport a détaillé exactement pourquoi les Glazers n’ont pas encore brandi la hache.

Et la principale raison qui se dégage est que le club n’a pas de choix clair sur les personnes qu’il souhaite intégrer.

Les goûts d’Antonio Conte et de Zinedine Zidane ont tous deux été discutés en tant que candidats. Conte s’est avéré être une figure de division au sein du conseil d’administration lorsque son nom a récemment été discuté. En effet, un verdict unanime sur sa nomination au niveau du conseil d’administration n’a pas pu être atteint. Cette option n’est plus à l’ordre du jour de toute façon, Conte étant allé à Tottenham.

Zidane aurait été une option qu’ils ont envisagée mais il n’est apparemment pas intéressé par le futur hotseat, avec un autre travail en vue.

Cependant, selon United in Focus, les Glazers, cependant, aimeraient l’un de Mauricio Pochettino ou Erik Ten Hag.

Les deux hommes, cependant, occupent des postes de haut niveau au PSG et à l’Ajax et ne partiraient pas pour le moment.

Au lieu de cela, les chefs de United semblent plutôt disposés à attendre la fin de la saison. Et il est dit qu’ils pensent qu’ils auraient une meilleure chance d’attirer l’un ou l’autre une fois la saison en cours terminée.

De plus, le « premier choix » Pochettino pourrait même se retrouver sous pression au PSG s’il ne remportait pas la Ligue des champions.

Manque de plan B pour United suite au limogeage de Solskjaer

En effet, l’absence d’un plan B à Old Trafford est considérée comme la principale raison pour laquelle Solskjaer devrait continuer.

Les Glazers ont toujours prévu de donner au Norvégien jusqu’à la fin de cette saison avant d’envisager un changement.

De plus, ce n’est pas seulement le manque de disponibilité de leurs meilleurs choix qui arrête la hache de Solskjaer.

Même s’ils devaient appeler l’heure sur Solskjaer, le club manque également d’un remplaçant évident et temporaire.

Et personne dans l’équipe d’entraîneurs de Solskjaer ne pourrait assumer ce rôle par intérim.

Mike Phelan est trop étroitement lié à Solskjaer pour avoir un impact sur les joueurs.

Michael Carrick et Kieran McKenna pourraient peut-être apporter un éclairage nouveau, mais aucun d’eux n’a d’expérience au niveau de la haute direction.

Il n’y a pas non plus d’entraîneurs par intérim évidents au-delà de ce trio déjà au club. Et la perspective de promouvoir un entraîneur de jeunes sous-qualifié ne sera même pas à prendre en considération.

Les Glazers sont également contre l’idée de nommer un autre manager de transition. C’est le « piège » dans lequel ils sont tombés avec Solskjaer et ils n’ont pas l’intention de laisser l’histoire se répéter.

Donc, avec leurs deux meilleurs choix actuellement indisponibles, il semble que United soutiendra Solskjaer pour le moment au moins.

Moyes montre à Manchester United comment c’est fait, alors que les quatre meilleures chances de West Ham montent en flèche