La vraie raison pour laquelle WandaVision n’a pas présenté un docteur étrange camée

Kevin Feige et ses collègues producteurs ont estimé que le fait d’avoir un camée Doctor Strange dans la finale aurait pu éloigner le voyage de Wanda. C’est définitivement une décision compréhensible, surtout si l’on considère tous les autres points de l’intrigue que la finale devait équilibrer. Fait intéressant, Feige a également révélé que le choix avait conduit à des réécritures importantes pour WandaVision et Multiverse of Madness. Retravailler les productions n’a peut-être pas été facile, mais Marvel semble être satisfait des résultats. Avec cela, Feige résume le processus de création des studios comme “[A] merveilleuse combinaison de coordination très dévouée et de chaos. Magie du chaos. “