La vraie solution à la crise frontalière – RedState ⋆ .

Le complexe démocrate-média a caché le désastre absolu qu’est devenue sa politique d’ouverture des frontières, en partie grâce à l’abrogation immédiate par The Hologram de la politique de séjour du président Trump au Mexique. Le déluge d’immigrants illégaux à travers la frontière sud des États-Unis se poursuit sans relâche, avec des projections de 2 millions d’illégaux entrés dans le pays cette année d’ici la fin décembre selon le sénateur John Kennedy (R-LA).

Le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey (R) a été le premier gouverneur à émettre une déclaration d’urgence en raison de l’anarchie à la frontière Arizona-Mexique. Il a également déployé la Garde nationale de l’Arizona à la frontière pour fournir une sécurité supplémentaire à l’appui des efforts locaux d’application de la loi.

Mercredi, après avoir précédemment déclaré l’état de catastrophe dans de nombreux comtés du Texas en raison de l’augmentation massive de la criminalité qui en a résulté, le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à droite), a annoncé sa stratégie de construction de murs frontaliers lors d’une conférence de presse à Austin :

[T]e gouverneur a signé une lettre à la Texas Facilities Commission lui enjoignant d’embaucher un directeur de programme pour superviser la construction du mur frontalier du Texas. Ce gestionnaire de programme dirigera le processus de planification et d’exécution du projet et embauchera les entrepreneurs et sous-traitants nécessaires à la construction du mur. Une fois embauchés, le responsable du programme et les entrepreneurs identifieront les terres de l’État et les terres que les propriétaires fonciers privés et les gouvernements locaux peuvent se porter volontaires pour le mur.

De plus, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur Patrick, le président Phelan, le sénateur Nelson et le représentant Bonnen ont signé une lettre lors de la conférence de presse autorisant le transfert de 250 millions de dollars à titre d’acompte pour lancer la construction du mur frontalier et embaucher un gestionnaire de programme et entrepreneurs. Le gouverneur Abbott a également noté que le budget de l’État alloue 1,1 milliard de dollars à la sécurité des frontières – un record pour l’État du Texas.

Le gouverneur a également signé une lettre au président Joe Biden exigeant la restitution immédiate de toute terre prise par le gouvernement fédéral pour construire le mur frontalier. Une fois revenu, le Texas discutera avec ces propriétaires de la possibilité que le Texas utilise ce terrain pour construire le mur.