La vraie vague de criminalité que Fox News ignore : la violence domestique a considérablement augmenté

Entre les épisodes de négation des dangers très réels de COVID-19, Fox News passe une grande partie de son temps d’antenne à essayer d’agacer ses téléspectateurs blancs âgés à propos de quelque chose qui n’est probablement pas vraiment une menace pour la plupart d’entre eux : les crimes violents.

Branchez-vous sur le réseau préféré de la droite américaine, et vous aurez la forte impression que quitter votre maison, en particulier dans n’importe quelle grande ville, équivaut à entrer dans une zone de guerre, avec des hôtes délirants à propos de la «crise criminelle d’un océan à l’autre » et suggérant qu’il est impossible de marcher « dans la rue dans n’importe quelle grande ville libérale » sans se faire assassiner. Lorsqu’un sans-abri souffrant d’une maladie mentale a mis le feu à l’arbre de Noël de Fox News, cela a été considéré comme la preuve ultime que la vie dans les villes américaines ressemble à la vie à Sarajevo au début des années 90, avec des hôtes hurlant qu' »aucune ville n’est sûre » et « non personne est à l’abri» de l’attaque supposée de «violence aléatoire».

Tout est, comme presque tout sur Fox News, un non-sens total.

Oui, de nombreuses villes sont confrontées à une escalade tragique des homicides, qui semblent être un effet secondaire des bouleversements de la pandémie dans les écoles et les lieux de travail. Comme Axios l’a noté dans un article sur le problème de la violence armée dans l’Ohio en octobre, le pic est provoqué par des « gangs de rue actifs » et, comme l’a déclaré le chef adjoint de la police de Columbus aux journalistes, un « pourcentage important de la violence est provoqué par un très petit segment de cette population. A Philadelphie, il y a un nombre record de meurtres, mais une baisse des crimes commis sans l’usage d’une arme à feu. La violence des gangs est terrible et doit être traitée, mais ce n’est pas non plus une menace pour les téléspectateurs blancs de la banlieue de Fox News qui tremblent de peur devant leur téléviseur.

Il existe cependant un autre facteur contribuant à l’augmentation des taux de criminalité que Fox News ignore en grande partie car il n’est pas utile pour effrayer votre grand-mère : la violence domestique.

Alors que les crimes contre les biens et même d’autres agressions restent en fait faibles, les incidents de personnes agressant des partenaires intimes semblent monter en flèche. Considérant que la violence entre partenaires intimes représente généralement environ 15 % de tous les crimes violents, cette explosion de violence est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’image globale des crimes violents aux États-Unis. Parce que les statistiques nationales ont tendance à prendre du temps à collecter et donc à prendre du retard d’ici quelques années, il est difficile d’obtenir des chiffres précis à vol d’oiseau, bien que les sociologues aient estimé que la violence domestique a augmenté de plus de 8 % en raison de la pandémie. Les statistiques provenant de tout le pays suggèrent que l’image peut être encore plus sombre que cela.

Le meurtre domestique semble augmenter plus rapidement que le meurtre général dans de nombreux endroits.

Le taux global de meurtres à Philadelphie a augmenté de 55% depuis 2019, mais le taux d’homicides domestiques est encore pire – il a doublé au cours de la dernière année seulement. Certains des meurtres à Philadelphie ont vraiment envoyé des ondes de choc dans la communauté. Jessica Covington, une femme enceinte de 32 ans, a été assassinée alors qu’elle déchargeait des cadeaux de baby shower. Sykea Patton, 24 ans, a été tuée devant ses jumeaux. Son ex-petit ami a été arrêté pour le crime.

La Coalition de l’Indiana contre la violence domestique a constaté une augmentation de 181% des homicides domestiques de juillet 2020 à juillet 2021 par rapport à l’année précédente. En Ohio, les meurtres domestiques ont augmenté de 62% pendant la pandémie et 86% des meurtres ont été commis avec une arme à feu. L’Iowa a connu une augmentation similaire des meurtres domestiques, qui augmentaient déjà avant même la pandémie en raison des restrictions de plus en plus lâches de l’État sur les armes à feu.

Sur le terrain, les intervenants signalent également des augmentations spectaculaires, à la fois des appels au 911 pour violence domestique et des personnes qui demandent de l’aide des lignes d’assistance téléphonique pour la violence domestique. Un refuge pour violence domestique à Santa Cruz, en Californie, rapporte que « nos nombres de services ont presque doublé de 2019 à 2020 ». Un autre dans l’Illinois rapporte une augmentation de 40 % des appels. Le Tampa Bay Times rapporte que l’agence locale de lutte contre la violence domestique a enregistré une augmentation de 35% des appels de juillet 2020 à juillet 2021. Il y a également eu une augmentation significative des signalements d’étranglement, qui sont généralement considérés comme le principal signal d’alarme pour un homicide potentiel.

Pris ensemble, c’est une image affligeante.

Comme le note Rose Wong du Tampa Bay Times, les facteurs de stress liés à la pandémie tels que «l’insécurité financière, la menace de maladie, l’enseignement à domicile, la perte d’opportunités routinières et sociales» ont probablement contribué. Et les mesures d’atténuation de la pandémie «telles que la distanciation sociale, le travail à domicile et l’apprentissage à distance» sont le rêve d’un agresseur. Habituellement, les agresseurs doivent faire beaucoup de maltraitance et de dégradation émotionnelle pour isoler socialement leurs victimes des amis et des membres de la famille qui pourraient intervenir. Pendant la pandémie, cependant, le virus a fait ce travail pour eux.

C’est pourquoi il est doublement inquiétant de voir le sénateur Joe Manchin, DW.Va., faire tout son possible pour tuer le projet de loi Build Back Better proposé par le président Joe Biden. Bien que le projet de loi ne traite pas directement de la violence domestique, bon nombre de ses dispositions pourraient grandement aider les victimes à se sortir de situations difficiles. De nombreuses femmes sont piégées à la maison et ont même dû abandonner leur emploi parce que la pandémie a interrompu leur accès à la garde d’enfants. Pour ceux qui vivent des relations abusives, cela signifie perdre un pipeline vers le monde extérieur et une source de revenus qui leur permet de s’échapper. Un projet de loi comme Reconstruire en mieux, qui élargirait l’accès aux services de garde et libérerait de l’argent pour les parents, aiderait beaucoup de femmes à recommencer leur vie loin de leurs agresseurs.

En attendant, l’augmentation de la violence domestique souligne à quel point il est trompeur pour Fox News et d’autres médias de droite d’utiliser le « crime » comme moyen d’attiser l’hystérie et le sentiment réactionnaire. Le crime est un problème, mais il est souvent causé ou exacerbé par les politiques de droite et les préférences sociales.

La position des femmes dans la société s’est avérée en effet assez précaire – après des décennies de résistance de la droite aux demandes féministes d’égalité à la fois à la maison et sur le lieu de travail. Cela a créé une situation où un nombre incalculable de femmes se sont retrouvées dans des situations de violence, sans aucune possibilité de s’échapper. Vous ne le sauriez jamais en regardant Fox News, qui continue de prétendre que le « crime » est une chose qui se produit principalement entre des étrangers et ignore les sombres réalités des personnes qui blessent des personnes qu’elles connaissent – ​​souvent les personnes dont elles sont les plus proches.

