La vraie vie à Butcher Holler, par Loretta Lynn

Le 19 décembre 1970, déjà dix ans après le début de sa carrière dans les charts, la chanteuse, compositrice et guitariste autodidacte Loretta Lynn a porté un numéro sur sa propre vie au numéro 1, lorsque « Fille du mineur de charbon » frappé le sommet du pays.

La grande figure de proue de la musique country a écrit la chanson sur sa propre éducation en tant que deuxième de sept enfants, « dans une cabane sur une colline à Butcher Holler », la communauté minière où elle est née le 14 avril 1932 dans le comté de Johnson, Kentucky. C’était une description vraiment vivante de ses débuts difficiles dans la classe ouvrière, produite par le prolifique Owen Bradley et sortie en tant que single Decca en octobre 1970 à la suite du hit country de Loretta « You Wanna Give Me A Lift ». «

Quatrième sur 16

Les fans ont immédiatement réagi à ce nouveau style autobiographique et « Coal Miner’s Daughter » figurait dans le palmarès avant la fin du mois. Au cours de sa huitième semaine seulement sur le compte à rebours, dans le classement du 19 décembre, la chanson a remplacé « Endlessly » de Sonny James au sommet pour devenir la quatrième du fier total de 16 pays n ° 1 de Lynn. Bien qu’il n’ait pas atteint le marché de la pop, il a représenté une percée significative, devenant sa toute première entrée au Billboard Hot 100 avec un pic n ° 83.

Écoutez la liste de lecture Country Music In 20 Songs de uDiscover Music.

En 1976, la chanson a prêté son titre à l’autobiographie de Lynn, et quatre ans plus tard, elle a inspiré le biopic sur grand écran sur sa vie. Aussi appelé Coal Miner’s Daughter et réalisé par Michael Apted, il a valu à Sissy Spacek un Oscar pour son interprétation de la grande reine de la campagne, ainsi qu’un Golden Globe et d’autres distinctions ; Spacek a également chanté sa propre voix pour la bande originale. Lynn n’a jamais sous-estimé l’importance du single « Coal Miner’s Daughter » dans sa carrière. Comme elle l’a dit: « Cela a dit à tout le monde que je pouvais écrire sur autre chose que les problèmes de mariage. »

Achetez ou diffusez « Coal Miner’s Daughter » sur la compilation Gold de Loretta Lynn.