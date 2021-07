La vue d’écran de Mosyle facilite la mise en œuvre de l’assistance à distance macOS et iOS pour les clients professionnels Apple

Mosyle est l’un des principaux fournisseurs de gestion d’appareils mobiles Apple sur le marché. La société lance une nouvelle fonctionnalité appelée Screen View pour faciliter la mise en œuvre du support à distance pour les entreprises et les clients K-12.

La vue à l’écran permet aux administrateurs Apple d’utiliser n’importe quel appareil connecté au portail d’administration de Mosyle pour afficher l’écran de tout appareil macOS, iOS ou iPadOS géré par l’organisation. De plus, Screen View rationalise les étapes à suivre pour accéder aux appareils à des fins de dépannage, de maintenance, etc., à distance.

Dans l’environnement distant et mobile d’aujourd’hui, les équipes informatiques et les administrateurs sont débordés, gérant et prenant en charge d’innombrables appareils, applications et systèmes », a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. «Notre équipe se concentre sur la simplification de ces tâches en consolidant et en automatisant les étapes nécessaires pour gérer, protéger et prendre en charge les appareils Apple au travail et à l’école. Screen View est le dernier exemple de notre engagement envers cette vision.

Screen View est spécialement conçu pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs finaux. Lors d’une session à distance, Mosyle Screen View exploite une connexion peer-to-peer entièrement cryptée entre chaque appareil, de sorte que les données restent privées et ne sont pas transmises ou stockées sur les serveurs de Mosyle. De plus, le lien pour chaque session Screen View est généré à la demande avec une URL très complexe et est distribué en toute sécurité à l’utilisateur final. Pour une couche supplémentaire de confidentialité, l’utilisateur final doit approuver et démarrer chaque télécommande avant qu’elle ne commence.

Screen View est disponible dès aujourd’hui avec les clients Mosyle Fuse et Mosyle Manager Premium sans frais supplémentaires. La nouvelle fonctionnalité est prise en charge sur Safari, Chrome, Edge et Firefox.

