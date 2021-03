La vue en mosaïque de Google Meet arrive sur mobile, à partir d’iOS avec une disposition iPad pour 48 personnes [Update]

L’année dernière, l’application d’appel vidéo de Google a obtenu une mise en page de bureau améliorée pour vous aider à voir tout le monde lors de grandes réunions. La vue en mosaïque Google Meet arrive maintenant dans les applications mobiles, à commencer par iOS.

Mise à jour 3/15: Google a fourni plus de détails sur la vue des vignettes à venir. Il commencera à être déployé sur Android à la fin du mois de mars. Sur les téléphones (y compris iOS), vous pouvez voir jusqu’à huit flux vidéo carrés. Pendant ce temps, les iPad «sélectionnés» – vraisemblablement le Pro 12,9 pouces – prendront en charge 48 flux vidéo via une mise en page 8 × 6 emballée.

Google répète qu’un «déploiement progressif est en cours» sur les appareils Apple. Google Meet et Gmail pour iOS ont été mis à jour ces dernières semaines pour «offrir une expérience utilisateur cohérente sur toutes les plates-formes».

Original 3/10: Google a brièvement annoncé la nouvelle vue Android et iOS au début de ce mois lors de la présentation de ses plans pour l’avenir du travail, ainsi qu’un nouveau niveau Workspace Frontline.

La vue en mosaïque mobile vous permet de voir plus de personnes à la fois. Jusqu’à huit participants peuvent apparaître simultanément avec toute personne supplémentaire indiquée dans le coin inférieur droit. Chaque case contient le nom de la personne, tandis que l’état de la conversation est indiqué dans le coin supérieur droit.

Google aujourd’hui mentionné que la vue en mosaïque est maintenant déployée sur Meet sur iOS, qui comprend vraisemblablement à la fois l’application dédiée et l’expérience intégrée dans Gmail. C’est « à venir » pour Android.

Cette année, la société prévoit d’améliorer l’expérience Google Meet sur mobile. Par exemple, « la prise en charge de l’écran partagé et de l’image dans l’image sur Meet mobile vous aidera à discuter ou à parcourir votre Gmail de manière transparente sans manquer le fil de discussion visuel d’une réunion. » Le remplacement d’arrière-plan, les questions-réponses et les sondages seront également bientôt disponibles.

Plus généralement, Meet se concentre sur les expériences sur deuxième écran qui vous permettent d’utiliser un mélange d’appareils pour héberger des appels.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités du deuxième écran, les utilisateurs peuvent présenter et participer pleinement à l’expérience Google Meet, y compris via le chat, les sondages et les questions-réponses, à partir de n’importe quel appareil, où qu’ils se trouvent.