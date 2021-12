La vue peine à trouver le successeur de Meghan McCain

The View a du mal à trouver un successeur à Meghan McCain comme fleuret conservateur de l’émission, a rapporté lundi Politico Playbook.

McCain a quitté la série en juillet 2021 après quatre ans. Depuis lors, l’émission, actuellement dans sa 25e saison, a eu une rotation d’hôtes invités, dont l’ancien représentant. mia l’amour (R-UT), ancien secrétaire d’État Condoleezza Rice, CNN SE Cupp, ancien porte-parole du Département d’État Morgan Ortagus, ancien directeur de la communication de la Maison Blanche Alyssa Farah, ancien animateur de Fox News Gretchen Carlson, ancien candidat à la présidentielle du GOP Carly Fiorina, CNN Ana Navarro, et Jambon Mary Katharine, et ancien co-animateur de Fox News Eboni Williams.

Voir les co-hôtes Whoopi Goldberg, Joy Béhar et Hostin ensoleillé « renforcent la pression pour choisir un successeur et expriment leur mécontentement d’avoir à introduire de nouveaux hôtes invités semaine après semaine dans un processus apparemment sans fin qu’ils trouvent perturbateur pour le déroulement de l’émission », selon Politico.

Un porte-parole de View a déclaré au point de vente que la rotation des hôtes invités se poursuivrait car Farah apparaîtra en janvier. De plus, l’ancien co-hôte de View Lisa Ling et ancien rédacteur d’opinion et écrivain du New York Times Bari Weiss fera des apparitions dans la nouvelle année. Weiss est apparu plusieurs fois dans la série.

Selon Politico, citant « des sources proches de la série », la recherche du remplaçant de McCain a été une lutte pour les dirigeants, qui recherchent « un acteur conservateur qui coche toutes les bonnes cases ».

Le livre de jeu a continué :

Ils ne considéreront pas un républicain qui nie les résultats des élections de 2020, qui a embrassé les émeutes du 6 janvier ou qui est perçu comme flirtant trop fortement avec les théories du complot marginales ou l’aile MAGA du GOP. Mais en même temps, l’hôte doit avoir de la crédibilité auprès des républicains traditionnels, dont beaucoup soutiennent toujours DONALD TRUMP. Dans le même temps, le conservateur anti-Trump ne peut pas être considéré comme trop ami avec les autres co-animateurs, car l’étude de marché du réseau montre que le public veut voir les femmes s’affronter. Des sources ont déclaré que cela a nui aux chances de ANA NAVARRE, un remplaçant régulier du président conservateur qui a travaillé comme substitut pour JOE BIDEN en 2020 : Elle est perçue par les producteurs comme trop amicale avec les autres animateurs et pas comme une traditionnelle républicaine. « Ils recherchent vraiment une licorne », a déclaré un ancien membre du personnel de l’émission. « Ils veulent quelqu’un qui va se battre – mais pas trop fort, car ils ne veulent pas que ce soit moche et querelle. » Cela n’aide pas qu’il y ait une perception que celui qui siège dans la fente d’accueil conservateur est en sursis, avec d’anciens co-animateurs républicains éminents comme NICOLLE WALLACE, ELIZABETH HASSELBECK, ABBY HUNTSMAN et McCain quittant la série avec des allégations d’intimidation par leurs co-animateurs et les dirigeants d’ABC sur le tournage et en dehors, tandis que des vétérans comme Goldberg et Behar ont prospéré.

Des sources ont déclaré à Politico que l’émission était considérée comme un commentateur libertaire Kat Timpf, mais elle a refusé, comme le dit Playbook, « en raison de la réputation de la série de mal traiter les conservateurs et de son contrat avec Fox ». Elle a refusé de commenter Politico.

Un porte-parole de View a déclaré à Playbook : « Nos plans sont en bonne voie alors que nous continuons à rechercher la bonne personne pour rejoindre notre panel de femmes intelligentes et dynamiques. Nous sommes impatients d’accueillir des co-hôtes invités pour des apparitions de retour et d’introduire de nouveaux noms dans le mélange au cours de la nouvelle année.

