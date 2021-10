La vue s’affronte sur Sanjay Gupta s’adressant à Joe Rogan

The View a eu une conversation intéressante alors qu’ils débattaient pour savoir si cela en valait la peine pour le Dr. Sanjay Gupta parler avec Joe Rogan sur le thème des vaccins contre le Covid-19.

Le correspondant médical en chef de CNN a fait la une des journaux cette semaine lorsqu’il a parlé à Rogan sur son podcast, où ils se sont entretenus du scepticisme de Rogan sur les vaccins, de la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan et de la couverture de CNN sur le contact de Rogan avec le coronavirus. Lorsque The View en a parlé jeudi, Joy Béhar a fait une remarque dédaigneuse à propos de Gupta, « il n’a clairement pas changé d’avis de Joe Rogan », et s’est demandé si cela faisait du bien au médecin d’aller sur le podcast de Rogan.

Ana Navarro a félicité Gupta et Rogan pour avoir eu une « conversation civile » au lieu d’essayer de se battre pour des points de vue. Elle a fait valoir que même si Gupta n’a convaincu qu’une fraction du public de Rogan de l’écouter, cela vaut toujours la peine de les contacter lorsque The Joe Rogan Experience est le plus gros podcast sur Spotify.

« Je pense qu’il est important d’avoir un aperçu de ce que pensent certaines de ces personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord sur les vaccins et pourquoi elles hésitent », a déclaré Navarro.

Behar n’était clairement pas convaincu, répondant « il est tellement arrogant ! C’est ce que c’est. Tais-toi. »

Invité Sherri Berger d’accord avec les arguments de Navarro, affirmant qu’« il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose que Joe Rogan », ce qui a rendu la conversation avec Gupta d’autant plus importante. Ensoleillé Hostin, d’autre part, s’est rangé du côté de Behar en disant qu’elle n’avait « aucun intérêt » à comprendre « l’esprit Trump » ou « l’esprit anti-vaccin ».

La conversation s’est terminée par le segment suivant, où Behar a invoqué Howard Stern moquerie pour Rogan faisant la promotion de l’ivermectine au lieu des vaccins Covid. Shepard a répondu à cela en disant à Behar « Je ne pense pas que dire » tu es un idiot » va changer l’avis d’une personne. »

« Vous n’essayez pas de faire changer d’avis à Joe », a-t-elle poursuivi, « mais sur 200 millions d’écoutes, il pourrait y avoir un changement d’avis. »

Sara Haines a accepté, ajoutant que «Je pense que vous devez avoir plus de conversations, pas moins. En ce moment, nous courons vers nos propres chambres d’écho et nous préférerions avoir des applaudissements de prêcher à nos propres choeurs plutôt que de bouger l’aiguille du tout. »

C’est tellement important d’aller de l’avant, de ne pas convaincre Joe Rogan, et de n’avoir l’intention de convaincre personne d’autre. Fournissez les faits. Répondez avec la science. Laissez les gens se faire leur propre opinion. C’est le problème de nos jours. Nous disons aux gens comment se sentir. Ils ressentiront ce qu’ils veulent. Donnez-leur suffisamment d’informations pour qu’ils prennent cette décision et gagnent au mérite.

