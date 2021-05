La Vuelta a Andalucía réunira 16 équipes et 112 coureurs à Mijas

06/05/2021 à 13:12 CEST

La 67e édition de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, qui se tiendra du 18 au 22 mai, réunira 16 équipes sur la ligne de départ à Mijas (Málaga) et un peloton de 112 coureurs, appartenant à neuf UCI World Équipes du Tour et sept équipes UCI Pro Continental.

Dans un communiqué, Deporinter, la société organisatrice du concours, a souligné l’importance des équipes participantes et a révélé que le Deceuninck – Quick-Step, Ineos, Jumbo-Visma, UAE-Emirats Arabes Unis, l’Alpecin Fenix, Trek Segrafedo, Team Movistar, Israel Start-Up Nation et Astana.

Parmi les sept formations continentales, Caja Rural-Seguros RAG, Burgos, Euskaltel Euskadi, Team Bike Exchange, Sport Vlanderen, Ken Pharma et Gazprom participeront.

Joaquin Cuevas, directeur général de la course, s’est dit satisfait des équipes qui ont confirmé leur présence au test et a salué le fait que les meilleures équipes du peloton international et international seront sur la ligne de départ, malgré le fait que le test coïncide avec d’autres prestigieux comme le Giro d’Italia “.

Le responsable de la course a également salué le parcours de l’épreuve de cette édition, qui sera de 807 kilomètres, et le soutien des institutions, des conseils et des mairies, ainsi que des entreprises sponsors, qui ont été “clés pour la test Il peut avoir lieu après avoir été reporté en février en raison du rebond des cas de covid. ”