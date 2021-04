La Vuelta lance la chaîne officielle sur Twitch et récupère le podcast

15/04/2021 à 11:49 CEST

Le Tour d’Espagne deviendra la première grande tournée à avoir une chaîne sur Twitch et il récupère un podcast officiel qui proposera un programme bimensuel qui sera présenté en première le 20 avril avec Alejandro Valverde comme invité.

La chaîne Twitch ouvre aujourd’hui, jeudi, à 21 heures avec la conduction des membres de «A pie de puerto», un programme de cyclisme en ligne. Les émissions se feront périodiquement, tous les jeudis à la même heure.

Tout au long de l’année, la chaîne analysera l’actualité liée à La Vuelta, discutant avec ses protagonistes. Tous les invités passeront en revue les détails de l’une des grandes compétitions sportives de notre pays et de l’un des principaux événements du calendrier cycliste international.

La plateforme permettra également d’interagir avec tous les participants via un chat en direct grâce auquel les fans du numérique seront plus proches que jamais de La Vuelta.

Alejandro Valverde sera le protagoniste du programme de lancement du podcast officiel La Vuelta. Cette plateforme était déjà active lors de la dernière Vuelta 20, avec un épisode quotidien pendant la course.

Dans ce cas, un premier programme sera lancé mardi prochain, 20 avril, et se tiendra toutes les deux semaines, avec un podcast un mardi sur deux, sur les principales plateformes (Ivoox, Spotify et Apple Podcasts).

Javier Guillén, directeur de La Vuelta, a souligné la valeur de ces deux nouveaux canaux de communication.

«Nous recherchons les publics les plus jeunes et touchons de nouveaux publics et nous nous adaptons à toutes les formes de cyclisme qui émergent parmi les suiveurs. C’est aussi l’occasion de susciter la conversation autour de notre carrière tout au long de l’année», a-t-il expliqué.