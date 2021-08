La Vuelta, rouge chaud

19/08/2021 à 19h35 CEST

Du haut du château de Cullera, les rizières et les plages paraissent minuscules. En vélo il faut monter avec le petit plateau mais en pédalant haut. Tu dois regarder en arrière, si tu veux gagner l’étape, Magnus Cort Nielsen, car Primoz Roglic arrive, sans freins, en fuite, déterminé à revenir en tête et qui sait si le cycliste slovène, au final, pour éviter les propos malveillants, décide que le coureur danois remportera l’étape, sachant qu’il aura à nouveau le maillot rouge de leader avec Enric Mas chaud sur ses talons. Le Tour Rouge Chaud.

A Cullera, au niveau de la mer, le vent souffle, quelque chose de plus fort qu’une brise marine. Il y a un circuit autour de Cullera qui est donné un tour et la première fois que le peloton passe, avec 20 kilomètres encore dans le sac, il le fait avec le Movistar tirant, avec tellement d’énergie, qu’il semble dire au reste des coureurs quelle peut être la force avec vous. Cette fois l’évasion ne viendra pas, à moins que Nielsen, cycliste de qualité, ne mette le triomphe entre ses sourcils au dessus de sa moustache et trouve aussi la complicité de Roglic, qui rappelle qu’en mars il a été écrasé vif lorsqu’il a battu le Suisse dans la même arrivée de Paris-Nice Gino Mäder. Que ces choses ne sont pas fair-play, et ouvrent un débat discutable. Alors pour éviter les commentaires, les triomphes viendront des jours meilleurs.

Movistar court en formation avec Alejandro Valverde fermant le groupe, peut-être parce qu’il ne peut pas tourner la tête. Il a évité une chute au début de l’étape, mais alors qu’il se tenait au sol, il est arrivé Gianluca Brambilla et monta sur son vélo. “Mon cou a fait un craquement”, mais même si la victoire ne lui aurait sûrement pas échappé il y a quelques années, il reste le Bullet, placé, pour le moment, à la quatrième place du général.

Cependant, il récupère et ils se réjouissent aussi Suite (maintenant deuxième au classement général) et Miguel Angel López, qui revient revêtir le costume de Superman, pour s’installer sur le podium provisoire de la Vuelta. Si à Pitón Blanco, lundi, les cyclistes Movistar ont pu faire autre chose, à Cullera ils montrent qu’ils sont dans la course et que Roglic Il a de sérieux rivaux en eux, par exemple, aujourd’hui sur le chemin du Balcón de Alicante, dans une étape montagneuse.

Gagner Nielsen, un autre parmi les coureurs basés en Andorre. Il est arrivé cet hiver. Mais le général de la Vuelta commence déjà à s’imposer parmi les vrais favoris, bien qu’avec Mikel Landa souffrir plus que nécessaire. Le cycliste d’Alava est de 27 secondes à Cullera. Et c’est un cycliste un peu plus diesel, qui préfère les longues ascensions, les vraies montagnes, et non les explosions pour transformer parfois les cyclistes en chèvres de montagne de courte distance qui se tordent pour remporter la victoire. Mais ce n’est pas bon signe, peu importe où vous regardez, car le reste est en avance et il est un peu plus en retard.

L’Ineos, veut et ne peut pas. Richard Carapaz, le champion olympique disparaît à nouveau, comme cela s’est produit lundi, lors de la première finale de la pente. Egan BernalAttention avec lui, il continue d’avertir qu’il lui manque un peu de tournage, juste un peu, pour franchir la ligne d’arrivée en compagnie de Valverde, à seulement 8 secondes de Roglic. 17 ans séparent le Murcien du Colombien.

Les changements de direction sont beaux, une fois la ville de Valence dépassée, vers le sud, avec le vent qui souffle dans tous les sens et avec des entrées de rizières qui rappellent l’accès aux tronçons pavés de Paris-Roubaix, presque comme s’il s’agissait plus d’une classique que d’une étape d’une course de trois semaines.

“J’aime ce maillot, mais je n’en veux pas maintenant, mais à la fin”, répète-t-il. Roglic après avoir quitté le podium et prêt à monter demain à un Balcon d’Alicante qu’il ne connaît pas. S’il est fort, ce n’est pas grave.