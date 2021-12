« La Vuelta surprend toujours avec des hauts de gamme sans précédent »

16/12/2021 à 20:05 CET

« Une Vuelta variée, fidèle à sa personnalité d’incentives quotidiennes et de finitions haut de gamme sans précédent et la certitude qu’il y aura de l’excitation d’Utrecht à Madrid » sont les idées qui excitent Javier Guillén, directeur de la Vuelta, surpris dans la présentation du parcours de la manche « par la capacité qu’a l’Espagne de découvrir toutes les dernières années en grande nouveauté ».

« J’aime cette Vuelta car je pense que nous avons réalisé un parcours qui ira « en crescendo », de moins en plus. Après les étapes aux Pays-Bas, et déjà en Espagne, la première semaine, il n’y aura qu’une seule étape pour le sprint. Le début sera très puissant avec les étapes de Vitoria et Bilbao », a déclaré Guillén.

La deuxième semaine de la Vuelta maintiendra l’intérêt pour les événements de montagne, puis ils attendront les événements de Pandera, Peñas Blancas et Sierra Nevada avant de passer à l’Estrémadure et de vivre les arrivées inédites de Tentudía et El Piornal. La dernière semaine sera intense et maintiendra l’excitation du classement général jusqu’au bout avec l’étape de la veille de la finale dans les ports de la Sierra de Guadarrama, à Madrid.

« Il y aura peu d’options pour se détendre »Guillén commente, dans une Vuelta qui remplit son récit, car il y a de nombreux jalons historiques ».

« Nous quitterons la Hollande, le pays des vélos, d’une ville comme Utrecht, qui deviendra la première à accueillir le départ des Trois Grands, nous commémorerons les 200 ans du Conseil provincial d’Alicante et là nous aurons un contre-la-montre , et ce sera la première fois dans l’histoire que la Vuelta traverse les 8 provinces andalouses ».

Fidèle à la philosophie d’innover chaque année, cette année la Vuelta comptera 9 grandes finales, dont 5 inédites.

« Je suis toujours étonné par la capacité de l’Espagne à proposer chaque année différentes finitions haut de gamme, en 2022 il y en aura 5. Cette 77e édition de la Vuelta est une fois de plus un exemple de la variété qui existe dans notre pays en termes de pistes cyclables. » Cette Vuelta conforme à sa personnalité a tout, il y a des rampes finales, de nombreux ports, mais pas tous exigeants, mais ils sont variés. Il y aura du spectacle jusqu’au bout et des incitations quotidiennes », a déclaré Guillén.

QUITTER LA HOLLANDE EST UNE ILLUSION PARTICULIÈRE

La Vuelta partira d’Utrecht le 14 août avec un contre-la-montre par équipes, qui conduira à deux étapes supplémentaires, l’une arrivant dans la même ville et l’autre à Breda. Ce seront des journées plates et propices au sprint. Un cadre particulier pour Guillén pour plusieurs raisons.

« Quitter les Pays-Bas me rend particulièrement excité pour une raison personnelle. J’y ai fait mes débuts en tant que réalisateur en 2009, lorsque nous avons quitté Assen. Aussi parce que dans ce pays, nous avons trouvé des arguments historiques, culturels et sociaux communs », a-t-il déclaré.

Le directeur de la ronde a également souligné l’internationalisation de l’Espagne, ainsi que le Giro et le Tour de France, qui partiront cette année respectivement de Budapest et de Copenhague.

Après la fin à Saint-Jacques-de-Compostelle en 2021, la Vuelta donnera à nouveau le dernier pédalage à Madrid, sans manquer l’étape tant attendue à travers les ports de la Sierra de Guadarrama.

« C’est une étape mythique de par sa charge historique, de nombreux tours y ont été décidés et elle a sa propre légende, elle fait partie de la personnalité de la course. Cette année elle comprend tous les ports importants et ce sera sûrement un spectacle , a-t-il commenté.

Guillén espère que « la participation est la meilleure possible », et s’il est possible que le Slovène Primoz Roglic Essayez d’augmenter les trois titres que vous avez déjà.

« Nous voulons toujours nous améliorer et c’est pourquoi nous aspirons à avoir les meilleurs coureurs. Tout le monde regarde la Vuelta car avoir la Vuelta sur la liste est important. Nous sommes optimistes quant à la participation l’année prochaine », a-t-il conclu.