La vulnérabilité des pipelines d’énergie aux cyberattaques est un problème de sécurité nationale – RedState

La fermeture du pipeline Colonial s’est prolongée lundi à son quatrième jour, les propriétaires du pipeline de pétrole et l’administration Biden ayant rendu public plus d’informations sur ce qui s’est passé, les conséquences possibles pour les États du tiers est du pays et ce des mesures sont prises pour s’attaquer à la fois à la cause de l’arrêt et à ses conséquences.

Pour que personne ne panique, hier le NYT a rassuré tout le monde sur le fait qu’il y avait beaucoup d’approvisionnement en réservoirs et qu’aucune pénurie n’était prévue:

Le pipeline Colonial transporte 2,5 millions de barils chaque jour, transportant de l’essence raffinée, du carburant diesel et du carburéacteur de la côte du Golfe jusqu’au port de New York et aux principaux aéroports de New York. La majeure partie de cela va dans les grands réservoirs de stockage, et avec la consommation d’énergie réduite par la pandémie de coronavirus, l’attaque était peu susceptible de provoquer des perturbations immédiates.

J’ai posté un Tweet tard dans la journée de lundi pour prédire les conduites de gaz dans 3-5 jours. Nous avons évoqué ici hier quelques souvenirs des années Carter.

Voici quelques-unes des réponses à ma prédiction:

Déjà arrivé. Il n’y a pas d’essence à la station Chevron la plus proche dans le comté de Walton, en Géorgie. – Cathy Buffaloe (@cathybuffaloe) 11 mai 2021

Déjà à Pensacola, FL – 2020won (@ rjw615) 10 mai 2021

Cela se passe déjà dans l’ouest de la Caroline du Nord. – Reddog1776 (@ seeyababe761) 11 mai 2021

La ligne dans Asheville ce matin, la ligne dans la station-service ce soir. #runonthetanks pic.twitter.com/rDDxB28fyq – Sam Craig (@AshevilleLaw) 10 mai 2021

Il s’agit d’un problème plus grave qu’on ne le reconnaît si, pour aucune autre raison, il ne démontre une faiblesse de la sécurité des systèmes énergétiques nationaux qui sont vitaux pour maintenir l’économie des États-Unis en état de fonctionnement pendant une véritable crise nationale.

Le pipeline Colonial est un système privé et exploité de plus de 5500 miles de tuyauterie totale qui provient de raffineries au Texas. Le pipeline fournit divers carburants et produits pétroliers aux consommateurs de tous les États du tiers est du pays et se termine dans le New Jersey. Elle livre quotidiennement plus de 100 millions de gallons (2,5 millions de barils) de divers matériaux dans de nombreux «points de vente» le long de son parcours, et bon nombre de ces produits arrivent à destination sur une base de gestion des stocks «juste à temps».

Il se trouve que j’ai une très petite expérience dans le commerce de l’énergie des «matières premières» pré-COVID qui comprenait l’achat et la vente de fournitures telles que le carburant d’aviation et d’autres types de produits qui voyagent dans le pipeline colonial. À un moment donné, le pipeline contient des milliers de quantités détenues séparément de divers types et qualités de produits qui le traversent. L’exploitant du pipeline garde les articles séparés en plaçant des quantités d’eau dans le pipeline entre les produits pétroliers détenus séparément – le pétrole et l’eau ne se mélangent pas. Le carburant d’aviation, l’essence et le diesel pour les automobiles et le mazout domestique voyagent tous dans le pipeline dans des limaces détenues séparément, espacées de quelques milliers de gallons d’eau entre elles. Parfois, les articles dans le pipeline changent de propriété pendant le transport, car les grossistes achètent et vendent du matériel dans le pipeline en fonction des besoins de leurs clients.

L’arrêt du pipeline crée des difficultés aux deux extrémités de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises qui prévoient de retirer un produit du pipeline un jour donné et à un endroit particulier voient désormais leurs commandes non exécutées car le produit n’arrivera pas à temps.

La raffinerie transforme le pétrole brut en produits pétroliers en fonction des commandes des grossistes. Ces produits sortent de la raffinerie et sont acheminés quotidiennement dans le pipeline conformément à un calendrier. Les raffineries ne se ferment pas simplement parce que le pipeline se ferme. Ils détournent le produit vers des parcs de stockage près de la raffinerie – mais la capacité y est limitée. Bientôt, ces parcs de stockage se remplissent, ce qui entraîne des fermetures de raffineries. Ce ne sont pas des systèmes qui peuvent simplement être remis sous tension en appuyant simplement sur un interrupteur.

Le problème d’approvisionnement du côté du consommateur peut être temporairement surmonté en prélevant sur le produit excédentaire conservé dans des parcs de stockage à divers emplacements régionaux le long du tracé du pipeline. Les niveaux des stocks dans les parcs de réservoirs diminueront de sorte que la demande actuelle soit satisfaite. Mais ces stocks diminueront RAPIDEMENT parce que le pays ne réduit pas automatiquement son utilisation des produits pétroliers en raison de la fermeture d’un pipeline. L’utilisation continue sans relâche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de gaz à utiliser.

L’administration Biden a mis en place une mesure provisoire mineure dimanche soir en déclarant un «état d’urgence régional». Mais ce n’était que le ministère des Transports, et le seul effet réel de la déclaration était de lever certaines restrictions sur les chauffeurs de camion afin qu’ils puissent conduire plus d’heures et de jours à court terme s’ils transportent des produits pétroliers.

Mais ce n’est pas comme si vous pouviez faire apparaître des camions-citernes à partir de rien pour transporter les 100 millions de gallons de divers produits pétroliers qui étaient livrés TOUS LES JOURS dans le pipeline Colonial. Un camion-citerne de grande plate-forme typique peut contenir environ 10 000 gallons. Tout ce que Dementia Joe doit faire est de trouver environ 10 000 de ces types de réservoirs stationnés quelque part inutilisés et son problème est résolu – du moins tant que le diesel pour faire fonctionner ces camions résiste.

Les wagons-citernes seront également mis en service, ceux-ci prennent un certain temps pour être positionnés, loués et mis en service avec tous les documents nécessaires pour transporter soudainement des matières dangereuses.

Le travail nécessaire pour mettre en œuvre ces systèmes de distribution alternatifs incombera à l’industrie. Delta Airlines a des contrats avec des grossistes pour livrer JetA à son parc de réservoirs à Atlanta. Le grossiste avec ce contrat doit trouver JetA à livrer pour remplacer le JetA qu’il s’attendait à sortir du pipeline. Fed Ex a des contrats similaires pour la livraison à Memphis. Les deux ont besoin que leurs avions volent à l’heure, et manquer de JetA n’est pas quelque chose dont ils veulent entendre parler. Le grossiste doit se rendre sur le marché au comptant et acheter l’excédent de quelqu’un d’autre, en payant tout ce qu’il doit payer pour l’obtenir.

Mais que va-t-il se passer lorsque l’approvisionnement en diesel sera faible? Pensez à tous les produits distribués à travers le pays par des semi-remorques fonctionnant au diesel. Lorsque leurs coûts par kilomètre augmentent en raison de la hausse des prix du diesel en raison de la pénurie d’approvisionnement, le coût de tout ce qu’ils transportent augmente – jusqu’à ce qu’ils soient à court de diesel. Ensuite, les articles ne sont pas livrés au moment et à l’endroit où ils le devraient.

Tout cela rappelle la vulnérabilité de nos approvisionnements en énergie et de nos systèmes de livraison aux cyberattaques, et à quel point il serait facile pour un acteur étranger déterminé de causer de graves dommages à une économie qui fonctionne au pétrole, et la nécessité de transporter des produits. un système de transport terrestre efficace.

Un lecteur averti a envoyé des informations intéressantes par e-mail. Ce lecteur a travaillé sur le côté technologique de l’industrie des pipelines d’énergie pendant quelques décennies. Les systèmes techniques qui sont en place sont en grande partie à la pointe de la technologie, les premiers systèmes de ce genre spécialement conçus pour les tâches qui leur sont demandées.

Le problème est que les systèmes et les composants ont été conçus dans les années 1970. Le logiciel a été mis à jour et de nouvelles et meilleures pièces sont fournies par les OEM pour remplacer les pièces qui s’usent. Mais la conception du système est à peu près la même que lorsqu’elle était révolutionnaire au moment de sa création. Il n’y a jamais eu d’incitation à revoir et à remplacer la conception en raison des coûts impliqués. Les menaces des hackers ont longtemps été plus abstraites que concrètes.

Mais le monde moderne après Internet est maintenant rempli d’acteurs «Black Hat» – à la fois parrainés par l’État ou non. Le groupe «Darkside» qui serait derrière l’attaque du Colonial Pipeline prétend qu’il n’est là que pour l’argent. Ils ont accès à des systèmes informatisés, chiffrent les données pour que le système ne puisse pas fonctionner comme prévu et exigent le paiement d’une extorsion en échange de la clé de cryptage pour déverrouiller les données. De nombreuses entreprises paient parce que ces groupes sont généralement basés à l’étranger, les forces de l’ordre ne sont qu’une aide minime et le coût du refus est bien supérieur au coût d’achat de la clé de cryptage.

Mais que se passera-t-il si les Black Hats ne sont pas là pour l’argent? La Russie, la Chine et la Corée du Nord gèrent toutes des groupes de cyber-pénétration pour s’attaquer à des cibles souples – y compris des agences du gouvernement américain.

Les États-Unis resteront vulnérables dans le sens de la sécurité nationale tant que nous nous permettons d’être vulnérables. Si l’administration Biden envisage sérieusement de dépenser de l’argent pour des améliorations d’infrastructure vraiment nécessaires et nécessaires, elle devrait travailler avec les industries nationales qui sont vitales pour notre défense nationale et mettre à niveau les lacunes flagrantes de notre capacité à défendre nos systèmes énergétiques internes contre les cyberattaques étrangères.

