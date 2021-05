La VW de Toto Wolff affirme “ une absurdité totale ”

Helmut Marko a accusé Toto Wolff de jaillir «d’absurdités» à propos de Red Bull transmettant des informations sur le moteur Honda à Volkswagen.

Red Bull Powertrains est mis en place suite à la décision de Honda de se retirer de la Formule 1 à la fin de cette année, et fait actuellement l’objet d’une campagne de recrutement intensive – dont certaines aux frais de Mercedes.

Avec Red Bull basé à Milton Keynes et le seul autre moteur de F1 situé en Angleterre, celui de Mercedes, à seulement 30 miles de la route à Brixworth, il n’est pas surprenant que 15 membres du personnel, selon Wolff, aient décidé de quitter le navire.

L’intention de Red Bull est de poursuivre son projet de groupes motopropulseurs lorsque les règles moteur mises à jour entreront en F1 en 2025, mais ils gardent également les options ouvertes concernant un nouveau partenaire potentiel.

Marko estime que Wolff s’est prononcé hors de son tour après avoir déclaré que le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1 avait insinué que des informations seraient transmises au groupe VW concernant la propriété intellectuelle de Honda, que Red Bull est en train d’acquérir.

“Il [Wolff] a fait une déclaration très peu subtile que nous allions obtenir les droits de brevet de Honda et les transmettre à VW », a déclaré Marko, un conseiller Red Bull et responsable de leur programme de développement de pilotes, à F1-Insider.

«C’est complètement absurde, ce serait injuste et ce n’est pas prévu. Tant que la réglementation en vigueur s’applique, nous sommes seuls responsables de ce moteur.

«Mais le fait que nous soyons ouverts à des partenariats à l’avenir, que ce soit pour nommer le moteur ou plus, c’est tout possible et également souhaité afin que nos coûts soient limités.

“Mais que ce soit le fabricant que j’ai mentionné ou un autre est complètement ouvert à ce stade.”

Expliquant davantage les avantages de l’intégration du programme moteur en interne, Marko a ajouté: «Nous aurons une situation comme celle de Ferrari, où le développement du châssis et du moteur sera combiné sur le même site. C’est un rêve presque inimaginable devenu réalité.

«Nous sommes très reconnaissants à nos propriétaires car cela nécessite également un engagement financier. Mais nous respectons le calendrier.

«Dans un premier temps, nous construirons et utiliserons les moteurs Honda de 2022 à 2024. Et lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur en 2025 – quand il sera convenu, les coûts devront être considérablement réduits, ce qui signifiera également de nombreuses pièces standardisées – cela signifie qu’il devrait être possible pour un spécialiste des moteurs non expérimenté de concevoir un tel moteur. »

