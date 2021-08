La Waitrose Foundation se lance dans 3 nouveaux pays à l’occasion de son 15e anniversaire

in

Le John Lewis Partnership marque le 15e anniversaire de sa Waitrose Foundation en l’étendant à trois nouveaux pays, une initiative qui, espère le géant de la vente au détail, fournira une bouée de sauvetage bien nécessaire aux communautés les plus durement touchées par Covid-19.

Les trois pays, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, seront désormais en mesure de fournir une gamme de produits à Waitrose via la fondation, notamment des fruits exotiques tels que le fruit de la passion et les fleurs de lisianthus.

L’ajout de ces pays signifie que la Waitrose Foundation est active dans 10 pays d’Afrique et d’Amérique centrale.

« Depuis que la Fondation a démarré en Afrique du Sud en 2005, nous avons étendu nos opérations à travers l’Afrique et l’Amérique centrale, en soutenant des milliers de travailleurs dans nos chaînes d’approvisionnement en produits frais et horticulture », a déclaré Andrew Allchurch, membre du conseil d’administration de la Waitrose Foundation.

« La fondation compte pour Waitrose. Cela nous permet de travailler en partenariat avec notre chaîne d’approvisionnement pour améliorer la vie de certains des travailleurs les plus vulnérables au monde, et ensemble, nous visons à créer une chaîne d’approvisionnement durable pour l’avenir.

Depuis le lancement du programme en Afrique du Sud en 2005, en partenariat avec ses fournisseurs, la Waitrose Foundation a aidé à réinvestir plus de 14 millions de livres sterling dans les communautés où les produits sont cultivés, cueillis et emballés, avec 500 000 livres supplémentaires débloqués pendant la pandémie de Covid. pour aider les communautés de la Fondation les plus vulnérables.

Ce chiffre est en augmentation, avec deux pour cent de chaque vente client des plus de 200 produits de base vendus dans les magasins Waitrose remis aux travailleurs agricoles en Afrique et en Amérique centrale.

À ce jour, cela a conduit à la réalisation de plus de 1 000 projets menés localement, l’argent collecté étant utilisé pour construire des écoles, des installations médicales, de l’eau potable, des cliniques et des programmes de formation communautaire.

