La Washington Technology Industry Association regarde au-delà de son État d’origine pour les talents et la programmation

Le PDG de la WTIA, Michael Schutzler. (Photo WTIA)

L’organisation de la Washington Technology Industry Association affirme que sa priorité est de « recruter, développer et retenir les talents technologiques dans l’État de Washington ». Cela n’empêche pas le groupe commercial de 40 ans de chercher au-delà de son État d’origine sa propre main-d’œuvre et ses offres.

Tout comme d’autres entreprises technologiques pendant la pandémie, la WTIA est passée à une politique de travail à distance d’abord. Elle a même vendu son immeuble de bureaux dans le quartier South Lake Union de Seattle.

Ce changement a permis à l’organisation de recruter partout au pays. La WTIA a récemment nommé plusieurs dirigeants à l’extérieur de l’État, notamment :

Belinda Nieves, vice-présidente des ressources humaines, basée à Nashville, Tennessee. Yolanda Chase, directrice de la diversité, basée au Colorado.

Ce mois-ci, la WTIA a également annoncé qu’April House était présidente de HR Benefits, Inc., la filiale à but lucratif de la WTIA. House était plus récemment directeur administratif de San Diego Workforce Partnership et ancien vice-président du fournisseur de soins de santé à but non lucratif San Ysidro Health. Elle restera basée à San Diego.

Maison d’Avril. (Photo WTIA)

Le PDG de la WTIA, Michael Schutzler, a décrit le changement vers une main-d’œuvre distribuée comme « comme par magie » pour le recrutement. Cela donne à la WTIA la possibilité de « divorcer complètement des considérations géographiques » et de puiser dans un bassin de talents plus large et plus diversifié, a déclaré Schutzler, qui a cité les politiques de travail à distance de Twitter et Zillow.

La WTIA compte actuellement 82 employés à temps plein, dont 58 dans l’État de Washington.

La programmation et les services offerts par la WTIA s’étendent également au-delà de son pays d’origine.

L’année dernière, la WTIA a intensifié ses efforts en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) en créant un « Pacte contre le racisme dans la technologie » pour guider les organisations dans la lutte contre les inégalités. À la suite du pacte, la WTIA a créé un bureau et un portail DEI dédiés aux entreprises participantes.

Alors que la plupart des entreprises participantes se trouvent dans l’État de Washington, le programme DEI est ouvert aux entreprises de tout le pays.

Le mois prochain, l’organisation organisera son premier DEI Summit and Awards, un événement virtuel ciblant les entreprises technologiques et les leaders à l’échelle nationale.

La WTIA se mondialise même. Ce mois-ci, elle a lancé son quatrième accélérateur coréen du marché des startups, lancé un programme pilote d’accélérateur avec Taiwan Tech Arena et conclu son troisième accélérateur canadien.

« Le partenariat avec des fondateurs à l’échelle mondiale permet à la WTIA d’étendre sa mission de créer une industrie technologique florissante à la fois à l’intérieur et au-delà des frontières des États-Unis, tout en aidant les startups à percer sur les marchés locaux de l’État de Washington, où elles peuvent explorer de nouvelles opportunités de croissance », Nick Ellingson, ambassadeur des startups. et directeur des produits chez WTIA, a déclaré dans un communiqué.

Le programme d’apprentissage de la WTIA Apprenti est une organisation nationale depuis 5 ans.

La WTIA s’est auparavant étendue au-delà de l’État de Washington grâce à son programme Apprenti. Le programme d’apprentissage en technologie d’un an est actuellement disponible dans 16 États ou régions métropolitaines du pays.

La WTIA se décrit désormais comme un « consortium » qui comprend son association commerciale à but non lucratif avec plus de 1 000 entreprises membres locales, le programme à but non lucratif Apprenti et l’agence d’assurance à but lucratif HR Benefits.

Schutzler a déclaré qu’il ne considérait pas la WTIA comme une organisation nationale. Parmi les autres programmes WTIA basés à Washington, citons son conseil et son accélérateur de blockchain et son programme Founder Cohort.

« Nous visons à offrir une plus grande valeur aux membres actuels, tout en élargissant notre portée pour soutenir davantage d’entreprises technologiques dans l’État de Washington », a écrit Schutzler dans le rapport annuel de la WTIA pour 2020.

Selon le rapport, 88,5% des dépenses de la WTIA étaient pour des programmes et 1,5% pour le plaidoyer. Les 10 % restants des dépenses étaient pour l’administration.

La WTIA est soutenue financièrement par les cotisations des membres, les frais de service de HR Benefits, les employeurs participant au programme Apprenti et les subventions pour Apprenti.

L’organisation propose également aux entreprises des plans d’assurance entreprise, personnelle et santé, en plus de 401 (k). Pour être membre de la WTIA, les entreprises ne sont pas obligées d’être basées dans l’État de Washington, mais la grande majorité des membres sont des entreprises de Washington.

La WTIA poursuit actuellement le ministère du Travail et de l’Industrie de l’État de Washington concernant des paiements contestés pour la formation en apprentissage.