La WBA annule le combat entre Maestre et Fox

Renard-Maestre

La Association mondiale de boxe (WBA) À ce jour, il a résolu différents cas et le travail se poursuit sur d’autres. Parmi les décisions qui ont été prises, citons les suivantes :

* Après la polémique née de l’affaire Gabriel Maestre c. Mykal Fox a eu lieu le 7 août, il a été décidé :

1. Demander à la Minnesota Boxing Commission de déclarer le combat Maestre-Fox No Contest.

2. Déclarer le titre vacant et ordonner une revanche directe entre Maestre et Fox.Les négociations doivent commencer immédiatement, ou une enchère sera organisée dans 14 jours, dont la répartition sera de 50% pour chaque boxeur.

3. La WBA ne tolère pas le racisme ou la discrimination d’aucune sorte.

4. Suspendre Gloria Martínez indéfiniment pour commentaires racistes.