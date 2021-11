La WBA continue de chercher à unifier ses champions

Communiqué de presse

La Association mondiale de boxe (WBA) Il a étudié chaque catégorie avec l’intention de prendre des décisions qui contribueront au plan de réduction des titres mondiaux qu’il a mis en place ces derniers mois.

Des mesures initiales telles que l’élimination des titres intérimaires ont été les premières étapes de ce plan et à cela se sont jointes différentes décisions qui ont été prises tout en continuant à concevoir d’autres moyens de réduire le nombre de champions, toujours sur la base des règlements du pionnier. corps.

Le panorama de chaque poids est différent mais le même objectif est recherché dans tous et c’est d’avoir un seul champion du monde.

La boîte hors de poids welter auquel ils participent Yordenis Ugas, Eimantas Stanionis, Radjab Butaev et Jamal James. Ugás doit combattre Stanionis pour le Super Championship et le vainqueur affrontera Butaev, qui avait auparavant battu James.

Dans le poids minimum, le champion Victor salue se battra avec l’ex-monarque intérimaire Eric rose le 21 décembre prochain, en République dominicaine. Le vainqueur pourrait affronter Thammanoon Niyomtrong Bientôt disponible.

Dans le poids mouche léger, le combat entre le super champion a été ordonné Hiroto kyoguchi et le champion Esteban Bermudez, dont la vente aux enchères aura lieu ce vendredi 12 novembre.

Dans la division mouche, catégorie dans laquelle il n’y a qu’un seul champion, Artem Dalakian remplira son combat obligatoire contre Luis Concepción ce samedi 20 novembre en Ukraine.

Pour sa part, Josué Franco, en tant que champion super mouche, a déjà été désigné challenger officiel de celui qui gagne dans la confrontation entre Juan Francisco Estrada (super champion) et Romain González.

Au le coq, Naoya inoue, seul champion, effectuera une défense facultative le 14 décembre contre Dipen d’Aran.

Bois de Leigh et Michael Conlan ils entreront en collision dans un combat officiel pour le titre la plume (entre les mains de Wood) et le vainqueur doit affronter le super champion Léo Santa Cruz. De son côté, le champion super plume, Roger gutierrez, a reçu l’ordre de se battre avec son aspirant obligatoire Chris Colbert dans les prochains mois.

La WBA continue d’étudier les différents cas et toutes les catégories afin de prendre des décisions et de continuer à réduire le nombre de champions du monde.

Note de la rédaction d’Espabox: Chez Espabox, nous avons toujours été très critiques envers la WBA pour avoir créé quelque chose de très pernicieux pour la boxe, les super champions. La duplicité des champions a sérieusement nui à la crédibilité de notre sport, mais si l’Association mondiale cherche à renverser la situation et à laisser les catégories de poids à un seul champion, ce sera une étape importante que nous applaudirons et soutiendrons. Vous pouvez toujours vous améliorer dans d’autres domaines, classifications, etc., mais c’est un très bon pas en avant. Espérons que cela continue jusqu’au bout.