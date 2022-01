la WBA l’a choisi comme le meilleur entraîneur de 2021

Grâce aux triomphes retentissants de Saul « Canelo » lvarez au cours de l’année 2021, Eddy Reynoso, l’entraîneur du multi-champion de Guadalajara, a été récompensé par la World Boxing Association (WBA, pour son sigle en anglais) comme le meilleur entraîneur de l’année.

Selon la déclaration de la WBA sur son compte Twitter, Reynoso a remporté le 2021 Highlights Award avec Ben Davison, un entraîneur britannique qui a reçu une mention honorable de l’organisme.

« Reynoso a eu une autre excellente année et souligne son travail avec Saul Allvarez. C’était un 2021 d’atteindre des objectifs et de transformer son élève préféré en champion incontesté des super-moyens, un objectif qui a été fixé et atteint à la lettre », a fait valoir la WBA à propos du prix pour le Mexicain.

De même, les autorités en charge du vote ont souligné ce que les autres membres du Équipe Canelo -créé par lui-même Eddy Reynoso-. Par exemple, en février 2021 Oscar Valdez s’est emparé de la ceinture des super poids plume du WBC (World Boxing Council) après avoir vaincu Michel Berchelt par KO.

En septembre, la première soutenance de Valdez, qui serait victorieux contre le Brésilien Robson Conceicao après décision unanime des juges de service.

La WBA a également souligné l’évolution sportive qu’ils avaient Ryan Garcia, Andy Ruiz jr Oui Frank Sanchez Au cours de l’année dernière. Mais cela ne s’est pas limité à l’exploit de Canelo, Il était également avec d’autres combattants tels que Ryan García, Óscar Valdez, Andy Ruiz et Frank Sánchez, qui ont connu de grands progrès en 2021 de la main de Reynoso», a détaillé le communiqué.