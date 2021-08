La WBA s’engage pour la énième fois à réduire ses ceintures

Si avec quatre ceintures mondiales des quatre organisations il n’y en avait pas assez, certains d’entre eux insistent pour en créer plus, augmentant la confusion parmi les fans et le discrédit de leurs propres titres. Sans aucun doute, le WBA C’est l’organisme qui a inventé le plus de ceintures, malgré l’engagement de son président, Gilberto Mendoza, pour les réduire à plusieurs reprises.

S’adressant à ESPN, Mendoza a annoncé que la WBA mettra en œuvre une politique à partir d’octobre pour réduire le nombre de champions qu’elle reconnaît. Selon Mendoza, l’un des trois statuts qu’ils envisagent actuellement (intérimaire, régulier et super champion) sera éliminé, et la ceinture d’or sera promue, ce qui manque de tout prestige.

« Un plan arrive, nous ne le recherchons pas par popularité, mais nous allons certainement réduire les titres. Cette flexibilité que nous avions avec les titres, nous allons l’éliminer petit à petit. Je vais peut-être m’attarder sur le fait qu’il n’y a pas d’habitués, on verra par catégorie. Passons en revue celle de plusieurs champions. C’est quelque chose que le public a demandé, même s’il n’est pas à 100 pour cent d’accord avec ce changement. J’ai l’impression qu’avec plus de titres on donne plus d’opportunités, mais je comprends que le public est très important”déclara Mendoza.