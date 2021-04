La WBO livre des uniformes à l’équipe nationale de boxe de Porto Rico

San Juan, Porto Rico – Alors qu’ils se préparent loin de leur île pour le prochain qualificatif pré-olympique à Buenos Aires, l’équipe de boxe portoricaine a reçu de nouveaux uniformes pour arriver à neuf lors de l’important tournoi de la capitale argentine.

Les dix Portoricains ont reçu des uniformes aux couleurs nationales, avec le logo monostar et le logo de la World Boxing Organization (WBO) sur leur manteau et leur pantalon, respectivement. L’organisme basé à San Juan était celui qui a donné les vêtements à l’équipe nationale, dans le cadre de son soutien continu à la boxe amateur à Porto Rico.

«Nous sommes très reconnaissants à ‘Paco’ Valcárcel et à la WBO car ils nous ont toujours soutenus non seulement avec des uniformes, mais aussi avec de l’équipement et d’autres articles nécessaires», a déclaré mardi José «Chicky» Laureano, président de la Fédération de boxe de Porto Rico. .

Christina Cruz (51 kg), Ashleyann Lozada (57 kg), Kiria Tapia (60 kg), Stephanie Piñeiro (64 kg) et Nisa Rodríguez (75 kg) composent la branche féminine de l’équipe. Rodríguez a remporté l’or aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes 2018 à Barranquilla, en Colombie. Tapia a remporté l’or aux Jeux panaméricains de 2011 à Guadalajara, au Mexique.

La branche mâle est composée de Yankiel Rivera (52 kg), Jan Paul Rivera (57 kg), Armani Almestica (63 kg), Bryan Polaco (69 kg) et le mocano Josué Barreto (81 kg).

Les dix portoricains sont cantonnés dans les hauteurs de Bogotá, en Colombie, s’entraînant sous la direction de Carlos Espada, Elvin González et Manuel Class. Le tournoi pré-olympique de Buenos Aires débute le 9 mai.

(Photo: fourni)