La WBO ordonne à Joshua de combattre Usyk

Le comité du championnat WBO a donné aux équipes du champion poids lourd de la WBO Anthony Joshua et du challenger obligatoire Oleksandr Usyk 10 jours pour négocier et parvenir à un accord; sinon, une enchère immédiate sera lancée. Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a demandé une prolongation jusqu’à lundi pour discuter du problème et d’autres questions liées à Joshua, mais cette demande a été rejetée.

Si aucun accord n’est trouvé et qu’une enchère est déclenchée, la répartition ne peut pas être supérieure à 80/20 en faveur de Joshua. L’offre minimale acceptable est d’un million de dollars. Chaque partie peut demander une procédure d’appel d’offres monétaire à tout moment au cours du processus de négociation.