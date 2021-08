La Wii Mini ‘Unhackable’ a été piratée

in

Image : La vie de Nintendo

Vous vous souvenez de la Nintendo Wii Mini ? Il est arrivé sur le marché en 2012, après que la Wii originale ait vendu des millions d’unités dans le monde entier. Avec la toute nouvelle Wii U sur les étagères des magasins à peu près au même moment, l’intention était que la Wii Mini offre une option à prix réduit à 99 $ pour les joueurs à petit budget. Le problème était qu’en réduisant le coût du système, Nintendo a dû supprimer de nombreuses fonctionnalités clés, telles que la connectivité en ligne et la possibilité de stocker et de charger des données à partir d’une carte SD.

La suppression de ces deux fonctionnalités a signifié que le piratage de la Wii Mini a pris plus de temps que prévu, mais en 2019, un exploit connu sous le nom de « BlueBomb » a été découvert. Maintenant, il est possible de pirater ce système apparemment impossible à pirater, et Modern Vintage Gamer a mis en place une excellente vidéo montrant exactement comment vous le faites.

Il y a quelques obstacles à franchir – compréhensible si l’on considère que la console manque de connexion Internet – mais une fois terminé, vous avez une petite boîte de jeu soignée. En parlant de cela, la vidéo examine également ce que vous pouvez faire avec une Wii Mini piratée.

Avez-vous une Wii Mini dans votre placard qui prend la poussière ? Cela pourrait lui redonner vie. Faites-nous savoir si vous avez déjà tenté ce hack en publiant un commentaire ci-dessous.