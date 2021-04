La Women Padel Week commence avec de nombreuses nouveautés

30/04/2021

La IV édition de la Women Padel Week 2021 est déjà prête et s’accompagne de nombreuses nouveautés qui en feront à nouveau un succès comme dans les éditions précédentes.

La principale nouveauté cette année est qu’ils seront organisés deux tests, un au printemps, qui se dérouleront du 15 au 23 mai dans les installations du Real Club de Polo et un autre à l’automne, qui se tiendra au Artos Sports Club du 27 septembre au 3 octobre.

Women Padel Week est un tournoi différent qui réunit plusieurs concepts, soutien au sport féminin, esprit sportif et solidarité et est né de l’union de deux entreprises spécialisées dans l’événementiel sportif et le marketing: Events & help et Publidep, qui misent fortement sur ces valeurs. dans ceux qui croient fermement et donc au succès de la Women Padel Week année après année.

Carles Puyol a défié Lucía Sainz en Pro-Am

| WPW

Ce jeudi 29 avril, la présentation du tournoi a eu lieu avec un Pro-Am auquel ont participé Lucia Sainz, numéro un du World Padel Tour 2020, Marcela Ferrari, entraîneur de joueurs professionnels et de l’équipe italienne de paddle-tennis, Carles Puyol ancien joueur du FC Barcelone, Enric Masip ancien joueur de handball et actuel manager du FC Barcelone et Sara pujals numéro 63 du WPT.

Puyol et Masip, deux grands fans de paddle, n’ont pas manqué le rendez-vous

| WPW

Succès total de l’abonnement

La Spring Women Padel Week se tiendra du 15 au 23 mai, dans les installations de l’un des clubs les plus emblématiques de Barcelone, le Royal Polo Club.

Le premier jour d’ouverture des inscriptions fermé avec 320 et une liste d’attente de plus de 100 a été créée. L’année dernière, plus de 300 femmes ont participé au tournoi.

Dans la partie caritative, dans cette édition Primavera collaborera avec le Fondation du Real Club de Polo, et avec le Fondation Federica Cerdá, dédié à la thérapie équestre.