La Women’s Tennis Association prête à quitter la Chine pour l’affaire Peng

La Women’s Tennis Association se bat pour se retirer de Chine si la disparition du tennis ne fait pas l’objet d’une enquête approfondie et adéquate Peng shuai, a assuré le chef de cette organisation Steve Simon, dans des déclarations à la chaîne CNN.

La responsable de la WTA (pour son sigle en anglais), principale organisation qui régit les tournois et le circuit professionnel de tennis féminin dans le monde, a souligné, concernant le cas de la joueuse de tennis chinoise, que « les femmes doivent être respectées et non censurées ».

L'inquiétude du joueur de tennis chinois

Simon a expliqué dans l’interview que la WTA est prête à perdre ses affaires en Chine, qui représentent « des centaines de millions de dollars » si elles n’expliquent pas pleinement et adéquatement comment elle se porte. Peng shuai.

« Nous sommes définitivement prêts à retirer notre entreprise (de Chine) et à faire face à toutes les complications qui en découlent », a-t-il déclaré. Simon au réseau international de télévision, et a précisé que cet événement est plus grave et supérieur à l’intérêt économique lui-même.

Will Ripley, le correspondant de CNN en Chine, basé à Hong Kong, a dénoncé après la diffusion de l’interview le blocage du signal de la chaîne de télévision par les autorités.

« La Chine a maintenant bloqué le signal de diffusion de CNN pour empêcher d’autres reportages sur Peng« , a déclaré le correspondant, comme le rapporte son réseau.

Peng, qui est l’une des stars du sport les plus reconnues de Chine, n’a pas été vu en public depuis qu’il a accusé La geôle de Zhang, qui était vice-présidente entre 2012 et 2017, de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles chez lui, selon des captures d’écran d’une publication sur les réseaux sociaux qui ont été supprimées.

Simon a déclaré que la WTA avait été en discussion avec la China Tennis Association, qui lui avait donné l’assurance que Peng elle est restée indemne à Pékin. Cependant, les tentatives de communication directe avec le joueur de tennis ont échoué.

« Nous avons communiqué avec elle via tous les numéros de téléphone et adresses e-mail, et nous avons même utilisé d’autres formes de contact », a ajouté le responsable de la WTA.

« Malgré les nombreuses possibilités qui existent dans le monde numérique pour contacter des personnes, à ce jour nous n’avons pas encore pu obtenir de réponse » de la joueuse de tennis, a-t-elle déploré.

Plus tôt cette semaine, les médias d’État chinois ont publié un e-mail, prétendument écrit par Peng et envoyé à Simon, niant les accusations et affirmant qu’il allait bien.

« Je ne manque pas. Les allégations d’abus sexuels ne sont pas vraies. Je me repose à la maison et je vais bien », dit la lettre à Simon, ce qui n’a pas donné de crédibilité au fait qu’il Peng qui aurait écrit ces lignes.

Simon a ensuite souligné que Peng elle avait fait preuve d’un « grand courage en signalant » l’agression sexuelle et que la WTA et le reste du monde ont besoin de « preuves vérifiables » qu’elle est en sécurité.

L’e-mail présumé a également été publié uniquement sur des plateformes de langue anglaise et les médias nationaux chinois n’ont pas signalé son contenu, malgré le fait que Peng C’est un personnage bien connu en Chine, dit CNN.

Le cas Peng remonte au 2 novembre, lorsque le joueur, 35 ans et numéro 189 mondial, a dénoncé la prétendue violation de Zhang, 75 ans, via son profil sur le réseau social Weibo.

« Tu m’as emmené chez toi et tu m’as forcé », a-t-il assuré Peng dans son post, qui s’est volatilisé une vingtaine de minutes après sa publication.

À l’entrée, Peng a expliqué qu’il avait eu une liaison extraconjugale avec Zhang -selon lui, la femme du politicien le savait- mais qu’il a cessé de la contacter une fois qu’il a commencé à gravir des échelons au sein du Parti communiste chinois (PCC).

Il y a trois ans, la joueuse de tennis racontait, avec Zhang Désormais à la retraite, il est revenu à sa vie et l’a invitée chez lui où il l’aurait violée : « Pourquoi avez-vous dû revenir et m’obliger à avoir des relations sexuelles avec vous ? Ce jour-là, je n’ai pas consenti », a-t-il déclaré.

Depuis le dépôt de la plainte, l’athlète est porté disparu.