La World Fight League sera annoncée prochainement et son lancement est prévu en 2023.

Cette semaine, il a été dit qu’une nouvelle ligue de MMA Il sera annoncé sous peu. Cela promet l’égalité recherchée pour les combattants et garantit également qu’aucun n’a réussi à tenir dans toute son existence.

Demain ce vendredi, il a été révélé que la ligue s’appellera World Fight League et son lancement devrait être dans le 2023.

Avis

Sur ton compte Sous-pile, Ariel Helwani, reconnu par beaucoup comme le meilleur journaliste du MMA del mundo a donné plus de détails à ce sujet.

-Le groupe est composé de plusieurs anciens et actifs professionnels du monde de NFL, NBA et MMA, dont plusieurs champions du monde, cinq anciens promoteurs de la MMA, y compris d’anciens cadres et entremetteurs.

-Selon des sources, le WFL travaille depuis 2020 et la marque était déjà établie le 3 mai 2021.

-La ligue aura quatre conférences (Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe/Afrique, Asie Océanie).

-Chaque conférence sera composée de pas moins de huit équipes et pas plus de 24.

-Chaque équipe aura 24 athlètes, avec 3 athlètes pour chaque catégorie de poids.

– L’organisation se concentre actuellement sur Amérique, mais l’objectif principal est de devenir une véritable ligue de MMA.

-À l’heure actuelle, ils ont six franchisés agréés (quatre dans le États Unis et deux en Canada) déclarent avoir plusieurs propositions et demandes soumises par d’autres équipes.

-La conférence commencera lorsque les huit propriétaires de ces équipes seront approuvés.

-Selon diverses sources, il ne peut et ne sera négocié qu’après la constitution d’un syndicat d’athlètes. Cependant, tout propriétaire de franchise agréé a signé des accords qui ont certains termes et conditions à respecter.

Certaines de ces dispositions sont mises en œuvre de manière à ce qu’elles ne puissent pas gagner plus de 50 % des revenus. De plus, ils doivent fournir des niveaux spécifiques d’assurance maladie, une assurance à la fin de leur carrière et un régime de retraite pour leurs athlètes. Lorsque le syndicat est établi, le plan est que les athlètes et les propriétaires finalisent les négociations et les accords.

Tout semble indiquer qu’il s’agirait de quelque chose de similaire à l’absence IFL, qui était actif entre 2006 et 2008, avec des combats entre équipes et qui a effectué une série d’événements. Le format était intéressant et innovant à l’époque.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité