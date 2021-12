La WTA suspend ses tournois en Chine en raison de l’affaire Shuai Peng

01/12/2021 à 21:34 CET

La WTA a décidé de suspendre les tournois qu’elle organise en Chine pour la censure et les incertitudes qui ont entouré le cas du joueur de tennis Shuai Peng, qui a dénoncé les abus sexuels d’un ancien chef du gouvernement chinois et dont il n’y a pratiquement aucune preuve, en dehors des communications des médias liés au gouvernement, depuis que la plainte a été déposée.

Comme l’a expliqué Steve Simon, président de la WTA, tous les tournois WTA organisés en Chine, y compris à Hong Kong, sont suspendus.

« Je ne vois pas comment nos athlètes peuvent concourir là-bas alors que Shuai Peng est incapable de communiquer librement et a subi des pressions pour contredire ses allégations d’abus sexuels. »dit Simon.

Cela signifie la suspension de neuf tournois, dont le joyau de la couronne WTA, la Masters Cup, qui aurait dû commencer à se jouer à Shenzhen (Chine) l’an dernier. Le tournoi a été suspendu dans son édition 2020 en raison de la pandémie et cette année, il a été déplacé à Guadalajara, au Mexique, à temps.

« La WTA fera tout son possible pour protéger ses joueuses. J’espère que les autres dirigeants mondiaux pourront continuer à se battre pour la justice pour Peng et pour toutes les femmes du monde, quelles que soient les conséquences financières », a ajouté Simon.

L’affaire Peng a commencé le 2 novembre, alors dans un message sur ses réseaux sociaux a dénoncé l’ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli pour avoir abusé d’elle pendant trois ans. Ce message a été supprimé une demi-heure après sa publication et Peng a disparu pendant plusieurs jours.

Pour calmer la situation, une chaîne de télévision chinoise liée au gouvernement a publié une lettre, au nom de Peng, demandant la confidentialité, niant la plainte et assurant qu’il allait bien. Cela n’a fait qu’augmenter l’inquiétude envers le joueur chinois, dont des images et des vidéos ont été diffusées, encore une fois par le biais de médias et de journalistes proches du gouvernement, dans les jours qui ont suivi.

Différentes organisations de l’ONU et d’Amnesty International ont exprimé leur inquiétude concernant le manque de contact avec Peng et la nécessité pour lui de montrer qu’il allait vraiment bien.

La WTA, toujours par l’intermédiaire de Simon, a assuré qu’elle n’avait pas pu contacter Peng par courrier ou par téléphone, et a menacé la Chine de suspendre tous les tournois actuellement dans le pays, malgré les dommages économiques que cela entraînerait. Pour être certain de la sécurité et de la liberté de Peng, Simon a demandé un appel vidéo avec elle dans une pièce où on lui a assuré que seul le joueur de tennis serait là. Cela ne s’est pas produit.

C’est alors que Peng a passé un appel au Comité international olympique (CIO), plus précisément à son président, Thomas Bach, dans lequel il a indiqué qu’il allait bien et qu’il était à Pékin, insistant une fois de plus pour que sa vie privée soit respectée. . Il n’y avait aucune image de l’appel autre qu’une photographie.

La WTA, face au manque alarmant de nouvelles de Peng, a décidé de prendre cette décision drastique, ce qui met aussi en échec l’ATP, qui compte également plusieurs tournois en Chine, moins que la WTA, bien sûr, et qui a montré son soutien à la joueuse de tennis de tous les instants.

Peng est un ancien numéro un mondial dans la catégorie double et champion de Roland Garros et Wimbledon.

« C’est malheureux d’avoir dû en arriver là. Tant la Chine que Hong Kong regorgent de très bonnes personnes avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Mais si la Chine ne met pas en œuvre les mesures que nous leur avons demandées, nous ne pouvons pas mettre en danger nos joueuses et travailleurs qui organisent des tournois là-bas. Les dirigeants chinois n’ont laissé aucune option à la WTA », a déclaré Simon.