La WTA suspend tous les tournois en Chine alors que les inquiétudes concernant la sécurité de Peng Shuai persistent, malgré le deuxième appel vidéo du CIO et la réunion personnelle prévus pour janvier

Alors que les craintes pour la sécurité de Peng Shuai persistent, la Women’s Tennis Association a suspendu tous les tournois en Chine.

On s’inquiète pour la star du double qui a disparu de la vie publique après avoir accusé un haut responsable chinois d’agression sexuelle.

Shuai est un ancien n°1 mondial du double et ancien champion de Wimbledon

L’homme de 35 ans a été absent pendant des semaines après les accusations, sur lesquelles la WTA souhaite une enquête approfondie.

Le directeur général de la WTA, Steve Simon, a révélé de « sérieux doutes » sur sa liberté et sa sécurité, bien que Shuai ait tenu un appel vidéo de 30 minutes avec des membres du Comité olympique international (CIO).

Un deuxième appel avec le CIO a depuis eu lieu avec Shuai qui aurait été « sain et sauf » avec une réunion personnelle prévue en janvier.

Simon a maintenant révélé ses craintes pour la sécurité des joueurs et du personnel concernant la suspension des événements en Chine – une décision qui pourrait avoir des répercussions sur les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin 2022.

« Bien que nous sachions maintenant où se trouve Peng, je doute sérieusement qu’elle soit libre, en sécurité et non soumise à la censure, à la coercition et à l’intimidation », a déclaré Simon.

Shuai n’avait pas été vue en public depuis les allégations, mais le CIO dit qu’elle est en sécurité

« La WTA a été claire sur ce qui est nécessaire ici, et nous réitérons notre appel à une enquête complète et transparente – sans censure – sur l’accusation d’agression sexuelle de Peng Shuai.

« Rien de tout cela n’est acceptable et ne peut pas devenir acceptable. Si des personnes puissantes peuvent réprimer la voix des femmes et balayer les allégations d’agression sexuelle sous le tapis, alors la base sur laquelle la WTA a été fondée – l’égalité pour les femmes – subirait un immense revers. Je ne veux pas et je ne peux pas laisser cela arriver à la WTA et à ses joueuses.

« En conséquence, et avec le soutien total du conseil d’administration de la WTA, j’annonce la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris à Hong Kong. »

Simon a insisté sur le fait que la WTA n’assouplirait pas sa position tant que les autorités chinoises ne se seraient pas conformées à un certain nombre de demandes, notamment concernant la sécurité et la localisation de Peng.

« En toute bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de concourir là-bas alors que Peng Shuai n’est pas autorisée à communiquer librement et a apparemment subi des pressions pour contredire son allégation d’agression sexuelle », a déclaré Simon.

Shaui a porté des accusations d’agression sexuelle contre un responsable du gouvernement

« Compte tenu de l’état actuel des choses, je suis également très préoccupé par les risques auxquels tous nos joueurs et notre personnel pourraient être confrontés si nous organisions des événements en Chine en 2022.

«Je regrette beaucoup d’en être arrivé à ce point. Les communautés de tennis en Chine et à Hong Kong regorgent de personnes formidables avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années.

« Cependant, à moins que la Chine ne prenne les mesures que nous avons demandées, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs et notre personnel en danger en organisant des événements en Chine. Les dirigeants chinois n’ont pas laissé le choix à la WTA.

« Je garde espoir que nos appels seront entendus et que les autorités chinoises prendront des mesures pour traiter légitimement ce problème. »