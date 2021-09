La WTIA poursuit le ministère du Travail et de l’Industrie de l’État de Washington pour non-paiement des fonds de la subvention

Le PDG de la WTIA, Michael Schutzler. (Photo WTIA)

La Washington Technology Industry Association a poursuivi le ministère du Travail et de l’Industrie de l’État pour ce qu’elle prétend être le non-paiement des fonds de subventions fédérales destinés aux apprentissages non traditionnels.

Le procès, déposé mardi devant la Cour supérieure du comté de King, affirme que l’État n’a pas remboursé le Workforce Institute de la WTIA “pour le développement et la gestion de l’apprentissage technologique qu’il a fourni dans le cadre de la subvention de l’American Apprenticeship Initiative (AAI)”.

La WTIA demande une indemnité de 563 855 $ plus les honoraires d’avocat et tout autre dommage que le tribunal juge approprié.

“Nous sommes déçus que le ministère n’ait pas payé les frais convenus dus à l’organisation pour son travail consistant à placer des personnes de couleur sous-représentées, des femmes, des anciens combattants et des citoyens handicapés dans des apprentissages technologiques”, a déclaré le PDG de la WTIA, Michael Schutzler, dans un communiqué à .. “Nous avons agi de bonne foi, obtenu des résultats remarquables, et pourtant nous sommes contraints d’engager des poursuites judiciaires formelles.”

Matthew Erlich, porte-parole de L&I, a déclaré que la WTIA n’avait pas d’argent supplémentaire à payer.

« Nous convenons que le WTIA Workforce Institute a réussi à former des communautés mal desservies dans le domaine de la haute technologie », a écrit Erlich dans un e-mail à .. “Cependant, nous ne sommes pas d’accord sur le fait qu’il y a de l’argent supplémentaire dû en vertu de l’accord.”

« L&I doit être un bon gestionnaire des fonds publics pour s’assurer que les avantages reviennent à l’État de Washington. Nous espérons toujours pouvoir travailler avec la WTIA pour résoudre ce problème », a-t-il conclu.

Selon le procès de 31 pages, le différend a duré un an concernant les paiements pour la formation en apprentissage, dont certains dans le cadre du programme Apprenti de la WTIA.

Une initiative du Workforce Institute de la WTIA, le programme Apprenti lancé en 2016 a placé des dizaines d’apprentis dans des entreprises technologiques de l’État de Washington ainsi que de l’Oregon et de la Virginie.

Une partie de l’argent pour Apprenti provient de dons d’entreprises telles que Microsoft et JP Morgan Chase. Une grande partie des fonds proviennent de subventions importantes du département du Travail des États-Unis et du département du Travail et de l’Industrie de l’État de Washington. Le WTIA aide les gens à faire des stages technologiques, et est ensuite remboursé après leur placement dans des entreprises.

Mais dans une série de communications au cours des 12 derniers mois entre L&I et WTIA, il est devenu clair que les deux parties ne s’entendaient pas sur les coûts à couvrir, selon les documents judiciaires. Dans le procès, les avocats de la WTIA ont affirmé que le “manque persistant de communication (et) la non-réactivité” de L&I avait entraîné à la fois des retards et des retenues de paiement.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à ., Schutzler a déclaré qu’une action en justice était le dernier recours pour obtenir ce que la WTIA doit. « À l’heure actuelle, nous avons malheureusement épuisé tous les recours raisonnables et prescrits qui permettent une résolution directe et efficace du différend. »