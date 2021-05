La WWDC 2021 d’Apple devrait commencer le 7 juin: quand, où regarder en direct, calendrier complet et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Cupertino a également tenté d’offrir une expérience personnalisée aux téléspectateurs

Apple WWDC 2021: Avant sa Conférence mondiale des développeurs de cette année, le 7 juin, le géant de la technologie Apple a partagé le calendrier détaillé de la conférence. Commençant par un discours liminaire, l’Apple WWDC 2021 se tiendra virtuellement. On s’attend à ce que Cupertino partage plus de détails sur son iOS 15, WatchOS 8, macOS 12 ainsi que tvOS 15 pendant la conférence. Le discours d’ouverture serait diffusé en direct, a déclaré le fabricant d’iPhone, et en plus de l’adresse, la conférence comprendrait également des sessions telles que des laboratoires individuels qui bénéficieraient aux membres du programme pour développeurs Apple, et les ingénieurs de la société seraient également disponibles en les forums.

Apple WWDC 2021: quand et où regarder

Comme l’année dernière, cette année aussi la conférence se tiendrait virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus. L’allocution principale devrait donner le coup d’envoi de la conférence et elle débutera le 7 juin à 22h30, heure de l’Inde. Les téléspectateurs intéressés pourront assister à la keynote via le site Web de la société, sa chaîne YouTube, l’application Apple TV ainsi que l’application Apple Developer.

Il serait suivi de l’état des plates-formes de l’Union, qui aurait lieu à 2h30 du matin le 8 juin, heure de l’Inde, mais bien que l’événement soit gratuit pour tout le monde, il ne serait disponible que via l’application Apple Developer et le site Web des développeurs Apple.

Après la publication des Platforms State of the Union, les Apple Design Awards auraient lieu et les habitants de l’Inde pourraient les consulter via l’application et le site Web d’Apple Developer à 2h30 du matin le 11 juin.

Cupertino a également tenté d’offrir une expérience personnalisée aux téléspectateurs, leur permettant de vérifier le contenu discuté pendant la conférence en fonction des sujets des pavillons, qu’il décrit comme des zones qui contiendraient des laboratoires, des sessions, etc.

