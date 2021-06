La WWDC 2021 démarre aujourd’hui : comment regarder le keynote d’Apple en direct, le timing et tout ce à quoi vous pouvez vous attendre

La WWDC 2021 débutera à 22h30 en Inde le 7 juin.

WWDC 2021 : La conférence mondiale des développeurs (WWDC) débutera plus tard dans la journée (7 juin) et, comme l’année dernière, Apple organisera cet événement virtuellement à la suite d’une pandémie mondiale. Tous les développements logiciels nouveaux et à venir seront annoncés et présentés par Cupertino avec un discours d’ouverture qui devrait être adressé par le PDG Tim Cook et d’autres hauts dirigeants d’Apple. Les annonces matérielles, bien que rares, ne peuvent être totalement exclues.

La WWDC 2021 sera un événement de cinq jours où 200 sessions seront organisées permettant aux développeurs d’apprendre de nouveaux aspects. Au cours de l’événement, la société basée à Cupertino devrait également dévoiler de nouvelles versions de tvOS, iOS, iPadOS, watchOS et macOS. Les spéculations vont bon train sur le fait qu’Apple pourrait également annoncer son MacBook Pro de nouvelle génération à la WWDC 2021.

WWDC 2021 : comment et quand regarder le keynote d’Apple en direct

La conférence mondiale des développeurs devrait commencer à 10 h 00 HAP, soit vers 22 h 30 IST aujourd’hui (7 juin). Le livestream sera disponible sur le campus d’Apple en Californie et les personnes intéressées pourront le regarder en direct via la chaîne YouTube d’Apple. Le streaming aura également lieu sur le site Web Apple.com, l’application Apple TV ainsi que l’application Apple Developer.

WWDC 2021 : à quoi s’attendre

Apple présentera iOS 15 pour les utilisateurs d’iPhone à la WWDC 2021. La nouvelle mise à jour devrait offrir une expérience de notification améliorée ainsi qu’un tout nouvel iMessage. La nouvelle version iOS devrait également apporter quelques changements en matière de confidentialité.

De même, iPadOS 15 devrait également être présenté lors de la conférence des développeurs. La keynote de la WWDC se concentrera probablement sur les modifications apportées à l’iPadOS 15 visant l’écran d’accueil qui peuvent s’aligner facilement avec le nouveau matériel d’Apple. Les dernières mises à jour avec iOS 15 et iPadOS 15 peuvent également apporter de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité.

Lire aussi : Exclusif | L’histoire de Wysa : Comment une startup indienne a construit un chatbot de santé mentale pour le monde

Apple est également sur le point d’apporter macOS 12 pour les utilisateurs de MacBook, iMac et Mac cette année avec quelques améliorations supplémentaires. Certes, aucune modification majeure de macOS n’est attendue cette fois. Les utilisateurs d’Apple Watch devraient obtenir les mises à jour de watchOS 8 pendant la keynote. Le logiciel est susceptible d’être accompagné de modifications relatives au suivi de la condition physique. L’entreprise pourrait ajouter de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour améliorer l’expérience utilisateur.

La société a déployé le matériel Apple TV 4K en avril de cette année. Par conséquent, il est possible que les utilisateurs obtiennent tvOS 15 en tant que nouvelle version du logiciel. Cela peut avoir quelques améliorations autour d’une meilleure expérience de lecture de contenu. En dehors de cela, Apple apporterait un système d’exploitation dédié à ses appareils connectés et homeOS en est probablement le nom. Cette offre devrait servir de solution logicielle pour le HomePod Mini avec d’autres appareils Apple.

Lisez aussi : Intervention divine : comment deux femmes indiennes aident les mères à « prospérer » avec peu d’aide d’Apple

Pendant ce temps, Apple apporterait également une nouvelle gamme de modèles de MacBook Pro de nouvelle génération, où les modèles pourraient être disponibles en versions à écran 14 et 16 pouces. Les fonctionnalités devraient inclure un design plus plat et Apple Silicon.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.