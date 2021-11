La WWE a perdu plus de 70 lutteurs cette année, ce qui est sauvage

Photo : WWE

Dire que la gestion globale de la WWE et la réservation de ses lutteurs ont fait défaut ces derniers temps est un euphémisme. Mais la gestion récente de ses talents par l’entreprise s’est dégradée alors que les lutteurs de l’événement principal et les nouveaux arrivants en ressentent les effets.

Les sorties de masse ne sont pas nouvelles pour l’entreprise. Les lutteurs qui n’étaient pas passés à la télévision depuis un certain temps, à cause d’une blessure ou parce qu’ils étaient sur le point de sortir, pourraient être sur le billot. Maintenant, cependant, la WWE coupe les lutteurs établis qui se produisent à la télévision semaine après semaine et même les lutteurs nouvellement signés et coupent leurs ailes avant qu’ils n’aient le vent en poupe.

La sortie de 18 lutteurs jeudi dernier prouve que les problèmes de réservation et de gestion de la WWE ne laissent aucun lutteur en sécurité, qu’il occupent la carte de l’événement principal ou qu’il s’agisse de nouveaux arrivants.

Les sorties de ce mois-ci ont vu la pelle d’or primordiale fermement ancrée dans le potentiel gaspillé de certains des meilleurs talents de NXT, Keith Lee, Karrion Kross et Ember Moon.

NXT, où une grande partie du talent de la WWE se développait avant de rejoindre les listes principales des spectacles les plus connus de Raw et Smackdown, était un refuge pour les nouveaux lutteurs pour apprendre les ficelles du métier et perfectionner leur art. NXT était le bébé Paul Levesque, mieux connu sous son personnage de catcheur Triple H. Sous sa direction, ce qui était essentiellement la « ligue mineure » de la WWE était un événement principal en soi. Mais maintenant que Triple H a démissionné de la supervision de la marque, les lutteurs qu’il a passé des années à développer avec des scénarios à long terme et des gadgets populaires ont été entièrement reconditionnés ou abandonnés par le PDG de la WWE Vince McMahon avant même de figurer sur la liste principale. Dans les coulisses, la WWE est encore plus mélodramatique que ce qui est à l’écran.

Cette année seulement, la WWE a sorti 71 lutteurs selon Gamespot, ce qui est suffisant pour constituer une liste complète de talents de toutes les autres promotions de lutte dans le monde. Dans le passé, environ cinq noms au plus étaient mentionnés dans une liste publiée par l’entreprise sur sa page Web. Désormais, les sorties se font en masse.

Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de l’entreprise le 4 novembre, McMahon, directeur de la marque et fille de McMahon, Stephanie McMahon, et le directeur des revenus Nick Khan ont vanté les performances de l’entreprise pendant la pandémie. Ils ont vanté la popularité de la WWE sur TikTok, comment les nouveaux talents se formaient dans son émission renommée NXT 2.0, et ont même comparé leurs superstars aux héros de Marvel en disant: « chaque super-héros est sa propre franchise individuelle, et la WWE vient de commencer à débloquer certains de nos IP incroyable. Le trio a également mentionné avoir exploité «l’immense popularité des NFT» avec ses cartes à collectionner et ses objets de collection, mais je n’ai pas assez de cuillères pour lutter contre cet incendie de poubelle.

En fin de compte, la réunion a révélé que la société avait généré 43,5 millions de dollars de revenus nets et 255,8 millions de dollars de revenus en billets, en coûts de vente et en SummerSlam à la carte ce trimestre ; une augmentation de 15 pour cent par rapport aux bénéfices du trimestre précédent.

La WWE d’aujourd’hui est plus soucieuse de développer des talents locaux que de mettre en vedette des lutteurs qui ont réussi sur la scène de la lutte indépendante, selon Cultaholic. Depuis qu’il a repris NXT, McMahon, avec le vice-président senior Bruce Prichard, a rendu la marque impossible à distinguer de la liste principale.

Plutôt que de laisser briller la personnalité d’un lutteur pendant la narration sur le ring, NXT 2.0 s’appuie sur des packages vidéo surproduits, des angles de caméra qui lorgnent ses lutteuses et des matchs qui se terminent beaucoup trop rapidement. Tous ces problèmes ont également persisté dans les émissions principales au cours des dernières années.

Keith Lee et Karrion Kross étaient des lutteurs qui étaient déjà populaires parmi les fans de NXT, mais une fois qu’ils ont atteint la liste principale, ils ont été piégés dans le purgatoire de rebranding de Vince. La musique cool du thème d’entrée de Lee a été emportée, une chemise lui a été jetée et a été rebaptisée au hasard Keith « Bearcat » Lee. Ses promotions à la voix douce et éloquente où il afficherait son vocabulaire verbeux poliment mais de manière poignante appartiendraient également au passé. Soudain, il a été réduit au mec noir fatigué et unidimensionnel en colère qui fronce les sourcils en écrasant ses adversaires.

Kross a sans doute eu la pire liste principale de l’histoire de la WWE alors qu’il est passé du statut de boss final à NXT aux côtés de son manager et de sa femme Scarlett Bordeaux à un artiste solo dans un gladiateur en costume de gimp. C’était avant un autre reconditionnement avec un personnage que je ne peux décrire que comme l’agent 47 de Hitman. Ember Moon avait le pouvoir des étoiles écrit sur elle avec sa capacité sur le ring et sa déesse de la guerre mélangée à une esthétique de loup. Mais elle a été négligée par McMahon et renvoyée à NXT avant d’être licenciée.

Les lutteurs de la liste principale comme Nia Jax, qui vient de la même dynastie familiale de catch que son cousin The Rock (oui, ce Dwayne « The Rock » Johnson), n’étaient pas en sécurité. Jax aurait été libérée en raison de son statut vaccinal, car tous les lutteurs de la WWE ont été invités à se faire vacciner mais n’ont jamais été informés qu’ils devaient le faire, selon Cultaholic. Cependant, Jax a réfuté l’affirmation sur Instagram et a déclaré qu’elle n’était même au courant de sa libération qu’après que cela se soit produit.

Mis à part Lee, Moon et Jax, une grande partie des talents noirs de la WWE ont obtenu la botte jeudi dernier, ce qui est particulièrement frustrant compte tenu de la promesse que chacun de ces lutteurs a affichée sur le ring.

Notamment, Mia Yim, qui est également la fiancée de Lee, a été engagée dans une faction appelée Retribution, l’idée de la WWE de ce qu’était Antifa pendant les manifestations de Black Lives Matter. Elle a également été supprimée cette semaine après avoir passé du temps sur le banc en raison d’un coronavirus.

Lire la suite: Toutes les luttes d’élite ont rendu la lutte professionnelle amusante à nouveau

Bien que je sache, ou du moins j’espère, que de nombreux lutteurs libérés s’en sortiront mieux à long terme, mon cœur saigne pour ceux qui sont toujours employés à la WWE et qui pensent probablement qu’ils ne peuvent pas exprimer leurs frustrations face à la façon dont ils sont. étant géré dans les coulisses. La réaction instinctive aux lutteurs de la WWE qui perdent leur emploi ne peut pas toujours être qu’ils se retrouveront avec le principal concurrent All Elite Wrestling. Bien que la nouvelle promotion de lutte ait prouvé qu’ils avaient un meilleur sens de la gestion des anciens lutteurs de la WWE, ils ne sont pas un pansement aux échecs de la gestion de la WWE.

Le changement doit se produire au sein de la WWE afin que les talents se sentent non seulement valorisés, mais également assurés que leur travail ne diminuera pas en raison d’une réduction budgétaire «nécessaire» demandée dans la même phrase que la société se vante de ses revenus.