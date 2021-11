La WWE a vibré avec le London Supershow

11/07/2021 à 00:21 CET

Les Supershow de la WWE à Londres Ce samedi n’a pas déçu. Les meilleures stars des marques RAW et Smackdown de la World Wrestling Entertainment (WWE) se sont réunies au SSE Wembley Arena de la capitale anglaise pour faire vibrer tous ses fans et entretenir la flamme de ceux présents qui n’ont cessé de sauter, d’acclamer et de crier.

La fête a mis fin au grand combat entre Big E et Bobby Lashley pour le grand titre de champion de combat de rue de la WWE, y compris même des objets sur le « ring » tels que des bâtons, des chaises et même des tables. Enfin, Big E a revalidé sa ceinture d’or comme la meilleure de sa facette

Avant, tous les champions pouvaient revalider leurs titres dans les matchs les plus intéressants. Shinsuke Nakamura a conservé la ceinture de champion Intercontinental après le combat inaugural avec Jinder mahal qui réveilla bientôt le public anglais livré avec ses premiers huées.

Prêtre Damien fait de même plus tard avec le titre de champion des États-Unis dans une bataille à quatre contre Finn Balor, Seth Rollins et Kevin Owens, qui a reçu l’une des meilleures ovations de la soirée après avoir reçu l’addition de Priest.

Dans NXT, Tommaso Ciampa a conservé son précieux trésor après une dure bataille contre Briseur de Bron. Et plus tard, par paires, le RK-Bro formé par Devinette et Randy Otron, qui a éclipsé toutes les lumières, a pris le titre avant certains Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford) qui a souffert, et le couple formé par Dolph Ziggler et Robert Roode.

Au féminin, Becky lyncher a volé la victoire au dernier moment à Bianca Belair lors de la création du compte sur Doudrop dans le championnat RAW, et Foire de Charlotte retourné pour agir en tant que «reine» avant Les banques de Sasha dans une bataille de Smackdown des plus excitantes.