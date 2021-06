La WWE annonce sa première tournée au Royaume-Uni en près de deux ans pour septembre

in

La WWE a annoncé son retour au Royaume-Uni après une absence de près de deux ans.

En raison de la pandémie de coronavirus, la WWE n’est plus sur les côtes britanniques depuis novembre 2019, mais elle reviendra maintenant pour une tournée dans quatre villes en septembre.

La tournée commence à Newcastle le dimanche 19 septembre. Elle se déplace ensuite à Londres et à l’O2 Arena le 20 septembre, Cardiff et la Motorpoint Arena utilisées pour NXT UK TakeOver: Cardiff le 21 septembre et se termine à Glasgow le 22 septembre.

La liste complète des arènes et des dates peut être trouvée ci-dessous:

Newcastle – Utilita Arena (dimanche 19 septembre 2021)Londres – The O2 (lundi 20 septembre 2021), Cardiff – Motorpoint Arena (mardi 21 septembre 2021)Glasgow – The SSE Hydro (mercredi 22 septembre 2021)

Il s’agit d’une tournée d’événements en direct à SmackDown, donc des superstars comme Roman Reigns, Bianca Belair, Sasha Banks, The Usos, Bayley et Big E devraient être en action.

Selon Andrew Zarian du Mat Men Podcast, il y aurait également une rumeur selon laquelle un repêchage de la WWE aurait lieu après SummerSlam les 30 août et 3 septembre. En conséquence, le talent mentionné pourrait changer.

Roman Reigns sera l’une des attractions phares de la tournée britannique

La WWE devait venir au Royaume-Uni en mai 2020 pour sa tournée annuelle post-WrestleMania, mais bien sûr, la pandémie de coronavirus a interrompu ces plans et la WWE ne revient en tournée en Amérique que le 16 juillet – ils sont toujours actuellement dans le ThunderDome.

Pourtant, c’est bien que la WWE ait fait du Royaume-Uni une priorité et ait cherché à se rendre dans les îles britanniques le plus tôt possible.

Les informations sur les billets pour les événements peuvent être trouvées ICI.