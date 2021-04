Si WrestleMania était sur deux nuits ne suffisait pas, la WWE charge SmackDown ce vendredi.

On pourrait penser qu’avoir deux cartes sur deux nuits donnerait assez de place à tout le monde, mais ce n’est pas le cas!

.

Vince McMahon recherche un grand numéro pour SmackDown avant WrestleMania

La WWE organise deux des matchs de WrestleMania à SmackDown ce vendredi. Le match pour le titre SmackDown Tag Team – qui est à 4 – et Andre the Giant Battle Royal.

Un teaser de la WWE disait: «Pendant des mois, la division SmackDown Tag Team a été extrêmement compétitive, forçant le responsable de la WWE Adam Pearce à prendre une décision majeure.

«Vendredi prochain, les champions par équipe de SmackDown, Dolph Ziggler et Robert Roode, chercheront à défendre leurs titres dans un 4-Way Fatal contre The Street Profits, Rey et Dominik Mysterio et Otis et Chad Gable.

WWE

Dolph Ziggler et Robert Roode ne pourront pas défendre leurs titres sur WrestleMania

Adam Pearce n’en a pas fini avec seulement les titres de balises, car il a également annoncé 22 concurrents pour la bataille royale.

La bataille royale d’André le Géant est normalement réservée à l’avant-spectacle de WrestleMania, mais nous continuons d’entendre des rapports selon lesquels la WWE souhaite faire de la première entrée samedi une entrée importante car c’est la première devant les fans depuis plus d’un an.

Environ 25000 personnes rempliront une partie du stade Raymond James à Tampa, en Floride, le samedi 10 avril et le dimanche 11 avril.

CONCURRENTS ROYAUX DE BATAILLE

Akira Tozawa

Ange garza

Cédric Alexander

Drew Gulak

Elias

Erik

Gran Metalik

Humberto Carrillo

Jaxson Ryker

Jey Uso

Kalisto

Roi Corbin

Lince Dorado

MASSE

Murphy

Mustafa Ali

Ricochet

Shelton Benjamin

Shinsuke Nakamura

SLAPJACK

Barre en T

Tucker

André le Géant porte le nom de la bataille royale en son honneur et cela se produit chaque année

Les spéculations suggèrent que Drew McIntyre pourrait bien être l’homme à sortir en premier.

Il était le champion de la WWE pendant la grande majorité de l’ère COVID et il n’a jamais pu profiter des fans alors qu’il était le champion.

Cela ouvrirait bien sûr la voie à Sasha Banks et Bianca Belair pour faire la une de la première nuit si le match pour le titre de la WWE devait s’ouvrir.