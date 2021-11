La WWE cherche des champions à Londres

11/05/2021 à 20:36 CET

La Wwe rentrez chez vous et cherchez des champions. La SSE Arena de Wembley accueillera ce samedi 6 novembre, le Super-spectacle de lutte avec les meilleures stars du moment, à l’escale obligatoire de la compagnie à Londres lors de son passage par le Royaume-Uni, avec un tour des îles.

Les étoiles de CRU et Smachdown Ils se sont réunis dans la capitale anglaise pour le plus grand show de catch au monde. ‘WWE Supershow’ sera le point culminant du retour tant attendu de la World Wrestling Entertainment (WWE) à Londres, dans un événement auquel participeront des lutteurs tels que le grand champion de la WWE, Grand E, la championne RAW Féminine, Becky lyncher, la légende Le flair de Charlotte, champion des États-Unis en titre depuis le SuperSlam 2021, Prêtre Damien, le champion intercontinental, Shinsuke Nakamura, le champion NXT, Tomaso Ciampa, ou d’autres grands noms comme Bobby Lashley, Randy Orton, Finn Bálor, Seth Rollins, Kevin Owens, Liv Morgan, Sasha Banks, Bianca Belair, Doudrop, Angelo Dawkins, Montez Ford ou Riddle.

Tous espèrent soulever la ceinture de championnat tant attendue dans leurs catégories respectives, au cours de laquelle ce sera une soirée des plus excitantes et un événement que SPORT vivra et vous racontera en direct de Londres.

Le Supershow de la WWE à Londres

| Wwe

Voici les matchs les plus marquants du WWE Supershow ce samedi 6 novembre :

Grand E contre Bobby lashley – Championnat de combat de rue de la WWE

Bianca Belair contre Doudrop contre Becky lyncher – Championnat féminin Raw Triple Threat

Sasha Banks contre Le flair de Charlotte – Championnat féminin de SmackDown

RK-Bro contre Les bénéfices de la rue vs. Dolph Ziggler et Robert Roode – Championnat RAW Tag Team

Damian Prêtre vs. Finn Balor contre Kevin Owens contre Seth Rollin – Championnat des États-Unis à 4 bandes

Shinsuke Nakamura (avec Rick Boogs) contre. Jinder mahal – Championnat Intercontinental

Tommaso Ciampa contre Briseur de Bron – Championnat NXT