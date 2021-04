La WWE courtise l’incroyable jeune star, Gable Stevenson, qui est un croisement entre Kurt Angle et Brock Lesnar

Les caméras ont capturé un invité spécial dans la foule chez NXT TakeOver à la forme de Gable Stevenson.

À seulement 20 ans, Stevenson a récemment remporté le titre de lutte des poids lourds de la division 1 de la NCAA, ce que des noms de stars tels que Kurt Angle et Brock Lesnar ont réalisé dans le passé.

Stephanie McMahon flanquant un invité sur WWE TV est un gros problème – et Stevenson est juste cela

Angle, bien sûr, a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, tandis que Lesnar deviendrait le plus jeune champion de la WWE à ce moment-là. Le pedigree est évident.

Maintenant, il semble que la WWE ait trouvé le prochain diamant taillé dans le même tissu que les légendes de bonne foi, mais Triple H a déclaré aux médias lors d’une conférence téléphonique post-TakeOver jeudi soir qu’ils n’avaient pas encore signé le jeune homme et qu’il était lié aux Jeux olympiques.

«Gable est venu ici ce soir, a apprécié le spectacle en tant qu’invité [and] avait son père avec lui », a noté Triple H.

«Il vient de remporter le championnat national de la NCAA et de se qualifier pour les Jeux olympiques, et c’est une grande tâche à accomplir.

Stevenson rejoint Lesnar et Angle en tant que champions de lutte des poids lourds de la division 1 de la NCAA

«Grand fan de ce que nous faisons. Nous parlons depuis longtemps et avons tendu la main, nous voulions sortir, voir Takeover [and] voir WrestleMania, et nous verrons où cela va.

«Je n’aimerais pas dire à un gars qui est junior à l’université:” Prenons des décisions sur le moment pendant que vous essayez de vous préparer pour les Jeux olympiques. ” Concentrons-nous sur une chose merveilleuse à la fois.

«Il a un avenir radieux dans tout ce qu’il décide de faire, mais il est un grand fan de ce que nous faisons, et je suis un grand fan, ainsi que tous, de ce qu’il peut apporter ici.

«Et s’il prend la décision de venir ici et veut devenir une superstar de la WWE, alors je suis convaincu qu’il le fera, le fera en un temps record et en sera incroyable.

Stevenson mesure 6 pieds 1 pouce – légèrement plus grand qu’Angle – et mesure 275 livres, ce qui pèse The Rock.

Stevenson a déjà le flair pour recevoir

Angle célèbre l’or aux Jeux Olympiques de 1996

Lesnar a également remporté le titre de division 1 de la NCAA avec le Minnesota, tout comme Stevenson

S’exprimant sur son podcast, Angle a déclaré qu’il pensait que Stevenson était destiné à devenir une star de la WWE ou du MMA.

«Je pense qu’il va être une grande star – regardez son look», a-t-il expliqué.

«S’il s’adapte à la lutte professionnelle et la reprend comme Brock Lesnar, il sera exactement comme Brock Lesnar, donc je pense qu’il doit saisir sa chance.

«Qu’il aille au MMA ou à la WWE, l’un ou l’autre, mais il doit en faire un.

«Je pense qu’il est une future star quoi qu’il fasse. Il a un super look pour lui, un grand athlète.

