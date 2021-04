La WWE entre dans l’engouement de la NFT avec un jeton sur le thème de l’Undertaker

L’engouement pour les jetons non fongibles (NFT) a maintenant atteint le seuil de la WWE, avec une série NFT sur le thème des Undertaker lancée ce samedi.

Cela précède Wrestlemania 37, qui est un nouveau type de souvenir pour les fans du lutteur professionnel récemment retraité.

L’Undertaker (Mark Calaway), qui a eu une illustre carrière de catch sur trois décennies, a pris sa retraite en novembre de l’année dernière.

Au cours de son année active, il a accumulé plusieurs titres et reçu de nombreux prix. Il a également maintenu la plus longue séquence de victoires à Wrestlemania, perdant une seule fois en 22 matches.

Célébrer une légende

The Undertaker est devenu un nom familier à Wrestlemania, et leurs fans sont ravis que le NFT offre l’opportunité d’interagir avec l’homme qu’ils adorent depuis de nombreuses années.

Les NFT seront publiés sous la forme d’un système à quatre niveaux: Platine, Or, Argent et Bronze. Cela vise à accroître l’engagement des fans alors qu’ils célèbrent l’héritage du combattant.

La catégorie platine, qui est la plus élevée, attribuera deux billets de première ligne à Wrestlemania 39 en 2023 ou le plus récent, 38 l’année prochaine.

En plus des billets, ils recevront également une vidéo personnalisée de The Undertaker, de l’hébergement, ainsi que d’un accès VIP. Le lancement du jeton est facturé le 10 avril et se poursuivra jusqu’au dimanche 11 avril. Les fans ont été encouragés à visiter WWW.com/NFT pendant la période pour enregistrer leur participation.

Ce sera le premier NFT de l’histoire de la WWE

La baisse a été accueillie avec un grand intérêt, car de nombreux fans ont manifesté leur intérêt à participer à la NFT. Le niveau Or offrira également un message vidéo personnalisé de la superstar, des chambres d’hôtel et un accès VIP aux fans participants. Il offrira également une WWE unique.