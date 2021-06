La WWE espère que The Rock reviendra aux Survivor Series cette année

L’artiste japonais Yusuke Shigeta a recréé par l’animation une bataille mythique peinte il y a plus de 400 ans, et l’affiche sur un immense paravent, simulant les vieilles toiles de l’époque. La technologie et l’art se sont associés avec succès à d’innombrables occasions. Ici, nous avons un autre test. Une peinture du 17ème siècle qui […] More