La WWE et Blockchain Creative Labs concluent un accord sur le lancement du marché NFT

World Wrestling Entertainment (NYSE:WWE) a signé un accord avec Blockchain Creative Labs pour lancer un marché de jetons non fongibles (NFT) pour les jetons et objets de collection numériques sous licence de la WWE, a annoncé mercredi la société.

Blockchain Creative Labs est une nouvelle entreprise NFT et un studio de création appartenant à FOX Entertainment et Bento Box Entertainment. Blockchain Creative travaillera en étroite collaboration avec la WWE pour créer des NFT capturant des moments mémorables de la lutte, y compris des superstars de la WWE et des événements tels que WrestleMania et SummerSlam. Afin de participer au marché WWE NFT, les fans auront besoin d’accéder au portefeuille numérique de la WWE via Eluvio, ce qui leur permettra ensuite d’acheter des objets de collection en utilisant une devise traditionnelle ou une crypto-monnaie. Dans une note récente, Citi a déclaré que WWE, éditeur de jeux vidéo Activision, FormulaOne Group, Discovery Inc, ViacomCBS devraient bénéficier des NFT. « Ce nouveau partenariat nous permet d’approfondir notre relation avec FOX, alors que nous continuons à explorer de nouvelles façons créatives d’engager notre base de fans passionnés », a déclaré Scott Zanghellini, vice-président senior de la WWE, revenu Stratégie et développement.