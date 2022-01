La WWE fait le point sur la blessure de Drew McIntyre alors que la meilleure star est radiée de la télévision

Le Scottish Warrior serait légitimement blessé (Photo: WWE)

La superstar de la WWE, Drew McIntyre, devrait manquer un certain temps en raison d’une blessure.

Le guerrier écossais – qui a battu Madcap Moss lors de l’événement Day 1 hier soir – a été attaqué dans les coulisses après le match par son adversaire et Happy Corbin alors qu’ils le préparaient dans un assaut brutal.

Le couple a fini par mettre une chaise en acier autour du cou de McIntyre avant de lui laisser tomber une structure en acier, et la WWE a fait le point sur l’ancien champion du monde.

Ils ont tweeté: ‘MISE À JOUR SUR LES BLESSURES: @DMcIntyreWWE a subi une entorse cervicale avec de graves contusions. Après une évaluation plus approfondie par le personnel médical, il bénéficiera d’un suivi avec un spécialiste du col de l’utérus orthopédique.’

Maintenant, Fightful Select a rapporté que le sketch a été fait pour écrire Drew off à la télévision pour lui permettre de se remettre d’une blessure légitime qu’il a subie.

On dit qu’il passera des tests pour découvrir l’étendue de la blessure, et on ne sait pas encore combien de temps il sera absent.

Le moment de son absence – quelle que soit la durée – n’est pas le meilleur pour la WWE, qui continuera également sans Roman Reigns pendant au moins une courte période après avoir été testé positif pour Covid-19 avant l’événement du jour de l’an de samedi soir.

Le champion universel – qui devait défendre son titre contre Brock Lesnar dans l’un des matchs les plus attendus de la soirée – a été contraint de manquer le spectacle après avoir informé les fans moins de deux heures avant le début du spectacle.

Il a écrit sur Twitter : » J’aspire à jouer ce soir au #WWEDay1 pour défendre mon championnat universel. Cependant, malheureusement, plus tôt dans la journée, j’ai été testé positif pour COVID-19.

«En raison des protocoles appropriés, je ne peux pas concourir comme prévu initialement. J’ai hâte de retourner à l’action dès que possible. (sic)’

La WWE lui a souhaité bonne chance pour son rétablissement et a confirmé des plans alternatifs pour Lesnar lui-même, qui a rejoint le match pour le titre de la WWE alors qu’il devenait un Fatal 5 Way mettant en vedette Big E défendant son or contre la Bête, Kevin Owens, Seth Rollins et Bobby Lashley.

Dans une grande tournure qui bouleverse complètement les choses à l’approche du Royal Rumble – et de la Road to WrestleMania –, Lesnar a en fait remporté le combat et remporté le championnat, créant un véritable air d’imprévisibilité.

WWE Raw (lundi) et SmackDown (vendredi) diffusés à 1h du matin sur BT Sport 1.

