La WWE fait le point sur le retour d’Alexa Bliss dans l’entreprise

Alexa Bliss sera de retour à la WWE très bientôt. Le Monday Night Raw, la WWE a confirmé qu’elle montrera une vignette qui présente le retour de Bliss à la série. Bliss a été absente de la télévision au cours des quatre derniers mois car elle a subi une intervention chirurgicale à la fin de l’année dernière. Son dernier match était contre Charlotte Flair en septembre.

Lorsque la WWE a fait l’annonce, Bliss est allé sur Twitter et a écrit « La semaine prochaine, tu dis… » L’une des plus grandes questions que les fans se posent à propos de Bliss est de savoir si elle gardera le personnage démoniaque ou reviendra-t-elle au « personnage de Goddes qui l’a aidée devenir l’une des plus grandes stars de l’entreprise. Bliss a récemment déclaré à ComicBook.com qu’elle s’amusait avec son nouveau gadget.

LA SEMAINE PROCHAINE@Le voyage d’AlexaBliss_WWE vers #WWERaw ! pic.twitter.com/5ekBUiy1Qf – WWE (@WWE) 4 janvier 2022

« J’ai dit ces dernières semaines qu’il s’agissait du scénario le plus créatif dans lequel j’aie jamais participé et le plus amusant, car il n’y a actuellement aucune restriction réelle quant à ce que nous pouvons faire. Et entre moi, Bray et Randy, jetant juste toutes ces idées, c’est comme si rien n’était interdit et c’est ce qui est si amusant à ce sujet », a déclaré Bliss avant WrestleMania 37 en avril. « Et j’aime dépeindre des personnages et j’aime faire des choses qui sortent des sentiers battus et qui sont complètement différentes.

« Et le fait qu’il y a un an, si tu me disais que je me balancerais sur une balançoire, menaçant Randy Orton, je ne te croirais pas. Ou même avoir un match avec Randy Orton, je ne te croirais pas, mais ça a été tellement amusant et je suis tellement content de la façon dont ça se passe parce que nous ne savons pas. Cela a été une chose semaine après semaine. Nous ajoutons juste des choses, retirons des choses, essayons de nouvelles choses, et J’aime juste où ça va. »

Bliss, 30 ans, a débuté à la WWE en 2013 en tant que membre de NXT. Elle a été avec la marque pendant trois ans avant d’être appelée sur la liste principale en 2016. Au cours de sa carrière, Bliss a remporté le championnat féminin de Raw à trois reprises, le championnat féminin de SmackDown à deux reprises et le championnat féminin par équipe à deux reprises avec Nikki Cross, Bliss est la deuxième Championne Triple Couronne Féminine de l’histoire de la WWE, la première étant Bayley.