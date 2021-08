La WWE libère 12 autres talents alors que Vince McMahon a l’intention d’apporter de grands changements à la marque NXT

Des nouvelles sont apparues lors de SmackDown vendredi soir que la WWE avait procédé à une autre série de coupes dans l’entreprise.

Cette fois, c’est NXT qui a pris le dessus avec Bobby Fish, Bronson Reed, Jake Atlas, Ari Sterling, Kona Reeves, Leon Ruff, Stephon Smith, Tyler Rust, Zechariah Smith, Asher Hale, Giant Zanjeer et Mercedes Martinez soudainement sortis.

Vince McMahon a décidé de passer à NXT

Cela fait maintenant 110 talents que la WWE a sortis depuis 2020. Bien sûr, la pandémie a changé les choses pour de nombreuses entreprises, mais la WWE a déclaré des bénéfices records d’abord en 2020, puis également en 2021.

Cette vague particulière de sorties est inspirée par un changement vers NXT, selon Dave Meltzer.

Selon son rapport, Triple H et Shawn Michaels n’avaient pas leur mot à dire dans les communiqués. Il s’agit de mesures prises par Vince McMahon, John Laurinitus et Bruce Prichard.

Le raisonnement derrière toutes les sorties au cours des deux dernières années a été pour la plupart des coupes budgétaires, mais Meltzer dit qu’une source lui a dit qu’ils changeaient NXT.

WWE

Triple H était le cerveau derrière NXT

NXT ne sera plus la troisième marque de la WWE et redeviendra un ancien style de territoire de développement. Ils veulent des stars plus grandes et plus jeunes qu’ils peuvent modeler pour devenir des événements et des attractions principaux.

Meltzer a lu une note de service d’une source qui disait : « Plus de nains. Personne à partir de la trentaine. Ils veulent des gens qui peuvent être des attractions au box-office et des personnages principaux. »

Malgré le rapport, Meltzer poursuit en disant qu’ils sont toujours des exceptions à la règle et qu’ils veulent vraiment qu’Adam Cole – qui n’est pas un grand homme – reste. Son contrat expire le 22 août et on pense que ses discussions avec Vince McMahon à SmackDown vendredi se sont bien déroulées.

Un alignement principal aurait été promis à Cole, mais les turbulences entourant la marque qu’il a aidé à atteindre son point culminant doivent le préoccuper.

Adam Cole est un homme que les fans veulent désespérément voir sur la liste principale, mais ils n’en auront peut-être pas l’occasion maintenant

Triple H a contribué à fournir de nombreuses étoiles pour la liste principale au cours des dernières années, même si pratiquement aucune d’entre elles n’a été créée par Performance Center. Les signatures de NXT sont devenues plus anciennes et plus établies que prévu depuis des années et une partie de cela devenait une troisième marque sur la télévision en réseau.

Il semble que McMahon ne veuille pas se concentrer sur cela maintenant. Avec tous ces talents coupés et l’argent économisé, la perspective de la WWE est maintenant de se concentrer sur la recherche et la formation de stars plus grandes que nature, et non sur des lutteurs talentueux.