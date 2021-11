La WWE libère 18 lutteurs, dont Keith Lee et Nia Jax lors de la dernière série de « coupes budgétaires »

La WWE a encore réduit sa liste jeudi soir alors qu’elle lâchait 18 superstars.

Un total de 18 lutteurs ont été libérés aujourd’hui. La société a publié plusieurs stars de la liste principale, dont Keith Lee, Nia Jax, Karrion Kross, Gran Metalik, Lince Dorado, Eva Marie, « B-Fab » Briana Brandy et Harry Smith.

Keith Lee a eu une formidable course dans NXT

La société a également sorti les talents NXT Scarlett Boudreaux, Oney Lorcan, Franky Monet, Ember Moon, Trey Baxter, Jessi Kamea, Jeet Rama, Zayda Ramier et Katrina Cortez.

Fightful a d’abord rapporté que les « coupes budgétaires » étaient encore une fois la raison invoquée pour les licenciements massifs. Environ 130 talents à l’écran ont été licenciés depuis 2020, dont plus de 70 cette année.

Cependant, Andrew Zarian a signalé que certains des talents ont été licenciés car ils ne sont toujours pas vaccinés contre le virus COVID-19.

Sean Ross Sapp de Fightful a également déclaré : « Il y avait des rumeurs dans l’industrie la semaine dernière selon lesquelles la WWE supprimerait certains talents en ce qui concerne le statut de vaccination. Cela ne semble pas être le cas dans tous les domaines, même si cela a été cité comme une raison pour plusieurs d’entre eux. »

WWE

Nia Jax a été critiquée pour son travail sur le ring dans le passé

« Nous leur souhaitons le meilleur dans leurs projets futurs », a déclaré la WWE dans une déclaration au New York Post, une ligne qu’ils utilisent chaque fois que quelqu’un est licencié de l’entreprise.

Keith Lee est probablement le titre principal pour beaucoup. L’ancien champion NXT et nord-américain a connu des moments forts contre Roman Reigns aux Survivor Series, Brock Lesnar au Royal Rumble et a battu Randy Orton proprement au cours de la séquence la plus chaude de la récente carrière de The Viper.

Il semblait être une star de la WWE, mais maintenant il est de retour sur le marché.

Nia Jax est une ancienne championne féminine de RAW qui a été un pilier de la division féminine pendant plus de cinq ans. Alors qu’elle avait reçu des critiques pour avoir peut-être blessé ses adversaires de temps en temps, elle était toujours utilisée de manière proéminente.

De nombreux fans se demandent quand les coupes budgétaires s’arrêteront

Selon le New York Post, elle fait partie des talents qui ont été licenciés pour ne pas s’être fait vacciner.

Des talents comme Franky Monet et Harry Smith n’avaient rejoint ou réintégré l’entreprise que cette année et n’avaient jamais vraiment eu l’occasion de montrer ce qu’ils pouvaient faire. B-Fab venait de rejoindre la liste principale avec Hit Row, l’une des écuries les plus chaudes de l’entreprise. Tous leurs départs semblent soudains.

Une grande partie de la liste de la WWE, principalement du côté RAW, est actuellement en tournée au Royaume-Uni et ils seront rejoints par leurs homologues de SmackDown pour le spectacle de Wembley ce samedi.