La WWE libère huit talents de NXT en raison de “ réductions budgétaires ”

La WWE a sorti huit talents à l’antenne de sa marque NXT.

Drake Wuertz, Alexander Wolfe, Jessamyn Duke, Vanessa Bourne, Skyler Story, Ezra Judge, Kavita Devi et l’arbitre Jake Clemons ont tous été libérés mercredi.

Drake Wuertz était sur la glace

PW Insider affirme que ces mesures ont été prises en raison de “ réductions budgétaires ” et cela survient environ un mois après que la WWE a abandonné 10 talents principaux de la liste.

Fightful était juste à travers les communiqués tels qu’ils se sont produits et Wuertz, en dépit d’être un arbitre, est peut-être le titre de sortie.

Wuertz était considéré comme une figure controversée pour ses fortes convictions politiques. Il a été averti de ne pas assister aux réunions du conseil local et du conseil d’administration en tenue NXT, mais a continué de le faire.

Lors d’une de ces réunions, Wuertz a tenté d’établir une relation entre le port d’un masque et le trafic sexuel d’enfants.

Selon Fightful, le juge également récemment libéré a failli se battre avec Wuertz dans les coulisses et il y a eu de nombreux cas où des hauts responsables de NXT ont été alertés des problèmes que Wuertz avait avec des personnes de couleur.

WWE

Il semble que Triple H en ait finalement assez de Wuertz

Fait intéressant, lorsque Triple H a prononcé un discours sur Black Lives Matter avant NXT TakeOver: In Your House de l’année dernière, Wuertz aurait rassemblé “ agressivement ” ses affaires et serait parti après que Triple H ait parlé de l’accueil de toutes les personnes de races et de religions différentes, avec le mot religion aurait poussé les boutons de Wuertz.

Duke et Wolfe sont probablement les autres grandes surprises. Duke fait partie des Four Horsewomen of MMA avec Ronda Rousey, Shayna Baszler et Marina Shafir. Son départ de la société rend le match de rêve avec les Four Horsewomen de la WWE moins probable.

Les quatre cavalières de MMA comprennent (de gauche à droite) Ronda Rousey, Shayna Baszler, Marina Shafir et Jessamyn Duke

Wolfe était membre de l’Imperium et avant que Sanity. Imperium va toujours très bien avec WALTER en tant que leader et champion de NXT UK, mais Wolfe a perdu un match mardi pour NXT et a semblé être expulsé du groupe en conséquence.

Borne était à la WWE depuis cinq ans sans jamais vraiment avoir un scénario solide. Story and Clemons n’avait signé avec l’entreprise qu’en octobre dernier. Devi a été la première lutteuse professionnelle de nationalité indienne à lutter à la WWE et était avec la société depuis 2017. Le juge a signé avec la WWE en 2019.