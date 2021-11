La WWE libère plusieurs superstars de contrats

La WWE continue d’apporter de grands changements à sa liste. Selon Sean Ross Sapp de Figthful, la WWE a sorti plusieurs Superstars, dont John Morrison, Tegan Nox, Drake Maverick, Shane Thorne, Jaxson Ryker, Top Dolla, Ashante Adonis et Isaiah Swerve Scott. La raison des coupes a été décrite comme « budgétaire », selon Wrestling Inc. Il s’agit de la deuxième série de sorties de la WWE ce mois-ci. Le 4 novembre, la WWE a sorti 18 Superstars, dont Keith Lee, Nia Jax, Karrion Kross, Eva Marie, Gran Metalik, Lince Dorado, Scarlett Boudreaux, Oney Lorcan et Ember Moon.

Le plus grand nom à être coupé lors du dernier tour est Morrison. Il a démissionné avec la WWE en 2019 après une absence de huit ans et a fait équipe avec The Miz. Au cours de sa carrière à la WWE, Morrison a remporté le championnat par équipe de la WWE à quatre reprises, le championnat du monde par équipe une fois, le championnat par équipe de SmackDown une fois, le championnat intercontinental trois fois et le championnat du monde ECW une fois.

Plus tôt cette année, PopCulture.com a parlé à The Miz du retour de Morrison à la WWE. « Son retour, vous savez, vient de rallumer mon feu », a déclaré The Miz. « Vous savez, c’est l’une de ces choses où vous avez un très bon ami qui n’est pas un penseur de boîte. C’est une personne très créative, et cela m’élève sous la pluie pour développer ma créativité. »

Knox est une autre coupe surprenante car elle a été appelée sur la liste principale en juillet après avoir passé du temps à NXT. Elle a fait équipe avec Shotzi Blackheart sur SmackDown avant d’être repêchée à Raw. Maverick était un favori des fans de la WWE alors qu’il concourait pour le championnat 24/7 et le championnat Cruiserweight dans NXT. Il a été initialement libéré en avril 2020 mais a signé un nouveau contrat quelques mois plus tard.

Wrestling Inc. a obtenu l’e-mail que le chef des relations avec les talents de la WWE, John Laurinaitis, a envoyé au talent. « En raison de coupes budgétaires, les talents suivants de la WWE sont sortis aujourd’hui, le 18 novembre 2021. John Morrison, Top Dolla, Ashante Adonis, Isaiah Swerve Scott, Tegan Nox, Drake Maverick, Shane Thorne et Jaxson Ryker. » Wrestling Inc. a révélé que depuis le début de l’année, la WWE a sorti 83 talents. Tout a commencé en février lorsque la WWE a sorti Lars Sullivan et Steve Culter. Avril a été la première série de coupes massives pour l’année alors que la société a sorti Mickie James, Peyton Royce, Bille Kay, Chelsea Green et Samoa Joe qui ont été ramenés quelques mois plus tard.