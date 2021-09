in

Il semble que Kevin Owens quitte la WWE dans un avenir proche.

Fightful Select a annoncé plus tôt cette semaine que son contrat prendrait fin en janvier 2022.

Owens semble prêt à quitter la WWE

Le rapport indique que la WWE a restructuré de nombreuses transactions en 2019 et, dans la plupart des cas, les a ajustées pour des garanties plus élevées.

KO avait précédemment déclaré qu’il avait signé un nouvel accord en 2018 qui le porterait jusqu’en 2023, mais avec l’accord raccourci, il peut être un agent libre début 2022.

Bien qu’il reste du temps et que certaines choses puissent changer, on s’attend généralement à ce qu’Owens quitte l’entreprise et il est probable qu’il signera avec AEW.

Selon Jon Alba, il y aurait « beaucoup » une croyance interne au sein de la WWE selon laquelle Owens quittera l’entreprise à l’expiration de son contrat.

Kevin Owens est l’une des stars les plus populaires de la WWE

De plus, Owens a commencé à taquiner son départ sur les réseaux sociaux. Il a tweeté les coordonnées à Mt. Rushmore, le nom de l’écurie dont il faisait partie avec Adam Cole et The Young Bucks dans PWG, qui sont tous maintenant dans AEW.

Il a également changé son emplacement sur Twitter en « presque là-bas », tandis que les Young Bucks ont changé leur emplacement en « là-bas ».

Compte tenu de l’histoire d’Owens avec de nombreux talents d’AEW, il n’est pas surprenant qu’il envisage de faire le changement.

AEW a tout l’élan en ce moment après avoir signé CM Punk, Bryan Danielson (connu sous le nom de Daniel Bryan à la WWE) et Cole.

Danielson et Cole sont d’énormes signatures pour AEW

Owens, 37 ans, est un ancien champion universel de la WWE, mais n’a plus été champion du monde depuis début 2017.

Bien qu’il soit très populaire auprès des fans de la WWE, il n’a jamais vraiment été utilisé comme attraction principale.

Il se querelle actuellement avec Happy Corbin sur SmackDown et à la lumière des nouvelles actuelles, vous devez vous demander comment la WWE l’utilisera jusqu’à son départ apparemment imminent.

